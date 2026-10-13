繼蜜雪港連關6店　再有茶飲股「敗走」！　茶百道遭證監勒令停牌

又一內地茶飲品牌「敗走」香港！繼9月蜜雪冰城香港首店結業，一年連執6間鋪後，另一內地知名連鎖茶飲企業茶百道（2555）於今日（13日）更遭證監會勒令停牌！茶百道上市後股價累瀉77%至4.035 元，市值蒸發約200億元，而蜜雪集團（2097）亦從618左右高位狂跌超七成，市值蒸發約1,700億元，



值得一提，證監會本次指令茶百道停牌，再度引用《在證券市場上市規則》第8(1)條。這是繼撥康視雲(2592)和銀建國際(0171)後，證監會時隔一個月再動用「尚方寶劍」。以往多隻依據第8(1)條停牌的股份，最終均以除牌告終。



香港證監會。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

證監會暫未指明停牌原因 一個月予三「紅牌」

目前，證監會暫未交代指令茶百道停牌的原因。不過第8(1)條訂明，在與證券上市有關連的情況下發行的任何文件，或由該上市公司或由他人代它作出或發出的公告、陳述、通告或其他文件，若載有在要項上屬虛假、不完整或具誤導性的資料，證監會有權指示聯交所暫停某上市公司的股份交易。

上月，證監會亦引用該條例勒令生物科技公司撥康視雲及銀建國際停牌，兩間公司分別涉及首次公開招股(IPO)人為操縱需求假象，以及涉嫌將逾10億元貸款轉移給主要股東。

茶百道門店。（資料圖片）

茶百道兩年半狂瀉77% 市值蒸發200億

茶百道於 2024 年 4 月掛牌，上市價為17.5元。然而，其股價表現其後卻一瀉千里。截止停牌，昨日（12日）收報 4.035 元，較上市價暴跌 77%。公司市值大幅縮水約200億元至約 60 億元。

同業蜜雪冰城母企蜜雪集團（2097）同樣遜色。自2025年3月上市以來，股價先於2025年中飆至615至618元高位，累計升幅曾超過200%。其後便一路下探低位，現跌至最低167.2元，股價回落超七成，市值蒸發逼1,700億港元。