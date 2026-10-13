證監嚴打IPO造假！　勒令茶百道停牌　搗破兩集團涉3股凍資近50億

內地知名連鎖茶飲企業茶百道（2555）於今日（13日）遭證監會勒令停牌，細節續曝光！



證監會表示，已對兩個集團採取行動，因它們涉嫌參與欺詐計劃，意圖就首次公開招股的股份需求營造虛假或非真實的表象。行動涉及3隻新股，包括茶百道、撥康視雲﹙2592﹚及天聚地合﹙2479﹚，並凍資近50億，為證監會歷來同類案件中的最高限制金額。該三股現皆停牌。



茶百道IPO或曾被人為操縱

證監會亦已根據《證券及期貨（在證券市場上市）規則》（《在證券市場上市規則》）第8(1)條指示香港聯合交易所有限公司（聯交所），自今天上午9時正起暫停四川百茶百道實業股份有限公司（茶百道）（2555）的股份交易。

證監會稱，高度關注茶百道的首次公開招股可能曾被人為操縱，意圖就茶百道的股份需求營造非真實的表象。在證監會繼續進行調查期間，暫停茶百道的股份交易，對為該股維持一個有秩序和公平的市場及維護投資大眾的利益是有需要或合宜的。

香港證監會。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

兩可疑集團 涉括茶百道、撥康視雲及天聚地合

就第一個可疑集團而言，證監會已向六家經紀行發出限制通知書，禁止它們處置或處理孫然（女）及8家相關公司（即Avant Team Limited、Citadel Wealth Limited、Fortuna Capital Management Limited、Gemstone Capital Management Limited（並非另一家獲證監會發牌的同名香港法團）、Generations Capital Management Limited、Panda Capital Management Limited、Prudent Wealth Global Inc及Timeless Capital Management Limited）（該九個實體）名下客戶帳戶內的資產，以43.79億為限（證監會歷來同類案件中的最高限制金額）。第一個可疑集團涉嫌參與有關撥康視雲製藥有限公司（撥康視雲）及茶百道的首次公開招股的欺詐計劃。

就第二個可疑集團而言，證監會已向29家經紀行發出限制通知書，禁止它們處理或處置劉浩然（男）、The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited及Kaufmann & Company Pan-Asia Limited（該三個實體）名下客戶帳戶內的資產，以2.85億元為限。這可疑集團涉嫌參與有關天聚地合（蘇州）科技股份有限公司（天聚地合）的首次公開招股的欺詐計劃。

有關可疑集團涉嫌參與欺詐計劃，當中部分首次公開招股所得款項可能已根據上市公司與該等集團之間未有披露的協議，被轉離有關公司，作所謂的金融產品投資之用。該等協議可能促使首次公開招股所得款項暗中回流至主要首次公開招股承配人或其關連人士。

強調經紀行非調查對象

收到限制通知書的經紀行並非證監會調查的對象。有關限制通知書並不影響該等經紀行的運作或它們的其他客戶。

該等限制通知書禁止相關經紀行在未取得證監會事先書面同意的情況下，以任何方式處置或處理，或輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理相關資產；及執行該九個實體或該三個實體直接或間接發出的任何指示。若相關經紀行接獲任何涉及被限制資產的指示，亦須通知證監會。

證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出該等通知書以保存有關資產是可取的做法。所涉各方日後可能會被飭令透過復還程序，向受影響的投資者作出賠償。

證監會行政總裁梁鳳儀表示：「市場的廉潔穩健是維護公平資本市場和真正投資者信心的基石。我們對任何形式的操縱首次公開招股、操控價格或製造虛假市場的行為奉行零容忍政策。在實際操作上，證監會採取高度聚焦且力度恰當的監管行動，致力締造有利環境，促進市場可持續發展的良性循環。」

證監會法規執行部執行董事戴霖（Mr Michael Duignan）表示：「我們相信，迄今採取的行動已對兩個涉嫌參與操縱首次公開招股的可疑集團造成重大打擊。我們果斷地採取行動，暫停茶百道的股份交易，並保存與涉嫌計劃有關的資產，以保障投資者及維護香港市場的廉潔穩健。這些行動亦旨在協助加強投資者對香港首次公開招股市場的公平和廉潔穩健的信心。」

由於調查仍在進行中，證監會不會作進一步評論。