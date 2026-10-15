香港電訊推綜合AI平台　姜濤代言　問AI呢條Q獲提醒︰注意安全

全民大「煉」AI，香港起步雖遲卻不甘落後，多家香港企業紛紛尋求與AI融合之路。週四（15日），「本地薑」香港電訊HKT（6823）宣佈啟用自主研發AI平台「HKT.AI」，採取開放聚合架構，同時串接千問、DeepSeek、ChatGPT及Claude等內地、歐美主流大模型。



現場除了展示專為香港本土居民和中小企業設計的Agent平台，更驚喜邀得人氣男團 MIRROR成員姜濤以全新代言人身份亮相，分享如何藉助 AI化解舞台焦慮。



人氣男團MIRROR成員姜濤以全新代言人身份亮相。﹙方承恩攝﹚

香港企業AI滲透僅10% HKT估第四季推出APP版本

香港電訊個人業務行政總裁林國誠分享，全球焦點正由「FOMO（錯失恐懼）」向「FOBO（淘汰恐懼）」。然而，相較於內地企業21%的AI普及率，香港僅10%企業深度應用 AI，步伐相對落後。此外，40%的市民未曾接觸AI，31%僅試用一次即放棄。

HKT.AI個人用戶月費定為每月48港元起，預設逾 50 款涵蓋「功課輔導」與「兒童故事」等生活 Agent，提供 7x24 小時真人熱線與免費教學。

林國誠預計第四季推出手機 App 版，並與手機品牌洽商將 HKT.AI 整合至實體快捷鍵或系統底層。同時將結合 5G、光纖寬頻及買機上台合約作套裝組合，優先提供予 csl、1O1O、網上行及 Now TV 客戶，未來研擬開放予全港用戶。

他亦強調用戶私隱為「生命線」，所有數據及內容均存於香港本地企業級數據中心，絕不傳至未經授權第三方伺服器，亦不會用於底層公有模型訓練。

香港電訊個人業務行政總裁林國誠分享，全球焦點正由「FOMO（錯失恐懼）」向「FOBO（淘汰恐懼）」，但香港應用AI仍不足。﹙方承恩攝﹚

企業版月費88元起 HKT稱內地大模型已滿足中小企需求

中小企服務亦是本次發佈重點，香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆介紹，HKT.AI企業版首發推出逾 40 款專屬商業 Agent，涵蓋利得稅計算、NAR1 週年申報表等本地業務。目前，企業版入門月費定為每月88港幣，另設每月168及388港元服務。

吳家隆亦於現場實測，系統不僅會自動幫助用戶潤色指令（prompt），並在半小時內完成了Pitch Deck 簡報、製作影片以及網絡安全掃描等工作。

針對美國對港 AI 使用限制及海外模型供應穩定性等問題，吳家隆向記者表示，「香港始終是高度國際化城市，對於中小企業來說，目前大部分內地大模型已可以滿足其日常需求。」

香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆認為，目前大部分內地大模型已可以滿足中小企業日常需求。﹙方承恩攝﹚

姜濤驚喜現身 用AI設計表演引全場笑聲

發佈會的最高潮莫過於全新代言人姜濤的現身。姜濤坦言自己容易緊張，上台前會跟AI聊天，幫助他梳理思維、排解壓力。作為個人服裝品牌（TO ZERO）的創辦人，姜濤從中小企業的角度指出，面臨繁複的合約審批與行銷文案工作，AI可以幫助減輕工作壓力，讓創作者專注於核心業務。

在現場實測環節，姜濤詢問AI，策劃與 MIRROR 隊友 Tiger（邱傲然）在演唱會合演。AI 隨即提出由兩人上演「武打音樂劇」，將 Tiger 的武術融入熱舞中，更貼心附上「注意安全、平衡體力」。姜濤笑稱：「Tiger 那麼能打，難道要我在台上被他打嗎？」，一時引全場笑聲不斷。