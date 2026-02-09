香港電訊末期分派47.97仙　全年分派增3.8%至81.77分

香港電訊（6823）公布截至去年底止全年業績，每股份合訂單位末期分派為47.97仙，按年增加4.6%，全年總分派為81.77分，增幅為3.8%，又指出分派金額，相當於全數分派年度經調整現金流。



去年香港電訊總收益為365.53億元，按年增加5.2%，除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為142.34億元，按年增加4%，經調整現金流增加4%至61.99億元。

期內，流動通訊總收益按年增11%至126.94億元，當中流動通訊業務服務收益增長5%至91.57億元。截至去年12月底，流動通訊後付客戶基礎中的5G計劃用戶達209.6萬，按年增長20%，佔整體後付客戶基礎的60%。年內，流動通訊EBITDA總計按年增加5%至55.68億元，而去年為53.11億元。由於邊際利潤較低的流動通訊產品銷售貢獻增加，EBITDA邊際利潤為44%。

HKT Enterprise Solutions去年新增50億訂單

另外，HKT Enterprise Solutions團隊獲得新項目訂單總值逾50億元。該等項目預計在未來12至24個月內交付，將會推動未來的收益。收費電視服務方面，去年錄得收益22.64億元，而去年為23.2億元。

此外於2026年2月7日，香港電訊接獲「CM Silk Road Capital Management Limited」(一家由招商局資本獨家控制的公司)提出的要約，向香港電訊收購無源光纖及銅纜業務的額外9%股權；及目標集團欠付目標公司現有股東若干股東應收賬款的9%。