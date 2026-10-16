繼海底撈後　再有上市公司借錢予大股東！　中國飛鶴挫近半成

中國飛鶴﹙6186﹚借錢予大股東，累股價受壓，現盤中挫4.4%至2.42元。



款年利率2.73%

該公司公布，向控股股東冷友斌持有的Garland Glory提供4億元人民幣的無抵押貸款融資。

該安排構成關連交易，須遵守申報及公告規定，惟豁免遵獨立股東批准之規定。該集團指，貸款年利率為2.73%，為期12個月，貸款作借款人的一般營運資金。

中國飛鶴貸款予大股東，股價跌近半成。

該集團又指，經考慮最新財務狀況及內部資源可動用情況，該貸款將不會對營運資金或日常營運造成不利影響，及該貸款所產生的利息收入預期將超過融資成本及同期限定期存款的利息收入。

中國飛鶴補充，為確保持續監督，集團財務部門將主要負責監察借款人償還貸款（包括任何利息支付）的情況，並將匯報貸款的狀況，直至貸款悉數償還為止。

海底撈借1億予創辦人張勇 限個人財務安排

值得一提，海底撈(6862)早前亦公布，向控股股東、執行董事、董事會主席兼首席執行官張勇，提供貸款融資，最多1億元人民幣。 而早前市場傳出海底撈聯合創始人、張勇的妻子舒萍，通過家族信託出售了價值約3.5億美元的公司股份。

據外電報道，了解她處境的人士透露，她家之前收到了一張意料之外的稅單。