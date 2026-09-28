傳內地成立工作組向富人及企業徵稅　港13萬億元內地人財富遭瞄準

繼向境外保單收益徵收個人所得稅20%後，內地稅務部門傳向富豪及大型企業加強徵稅。《彭博》報道，內地正組建一系列專門追蹤富人並向其徵稅的特別小組，有的小組只盯一位億萬富翁。小組由地方官員、稅務稽查專家還有監管人員組成，這是為了應對富豪大量僱用的律師、稅務顧問和諮詢人員。



同時，內地稅務部門亦修改了離岸信託規則，對本地企業發起多年來最大的稅款追繳，並將目光投向香港高達逾1.7萬億美元（合計13.3萬億港元）的內地居民財富。



內地稅務部門傳向富豪及大型企業加強徵稅。﹙路透社﹚

追稅觸套現潮 海底撈大股東行動引關注

《彭博》報道，一些中國公民正在趕緊獲取外國護照，擔心北京方面開始對移居海外的人徵收退出稅。還有人沽售股票，或在海外大舉借款。有富豪家族曾請顧問幫忙尋找小銀行存放資金，「最好是北京的官員沒有聽說過的銀行」。《彭博》消息指，該家族認為摩根大通和瑞銀集團這類大行過於引人注目。

今年9月，海底撈(6862)大股東張勇的妻子舒萍折讓配股，經家族信託出售2.59億股，套現最多約27.71億港元。海底撈當時稱，交易純粹出於自身資金需要及財務安排，為股東私事。不過，外界揣測舒萍沽貨是為籌措資金，以應付離岸信託賬戶追稅。《彭博》消息稱，她家之前收到一張意料之外的稅單。

不過，仍有少量內地富豪正在「抗爭」。《彭博》指出，有些人正與稅務官員討價還價；還有人考慮對不公稅額訴諸法律。一些富豪還試圖利用各城市之間的競爭關係來施壓。據《彭博》報道，廣州一公司股東收到1億人幣稅單後，威脅要將企業遷往上海，最終說服當地官員把金額降至500萬人幣。