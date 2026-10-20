共計7032億！　Anthropic傳再加碼算力投入　擬加購數據中心設施

Anthropic上週公佈第三季業績，收入約168億美元，增速遜預期，加劇市場對AI公司泡沫的擔憂。然而，世界AI巨頭競爭依舊，繼微軟傳擬擴兩倍數據中心後，Anthropic本週二（20日）傳正與AI雲計算公司Nscale洽談算力購買，潛在交易價值約450億美元。



在此之前，Anthropic已與其達成價值最高約446億美元的基礎設施協議，前後共計896億美金（合計7032億港元）。



2026年9月，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei，左）與Salesforce執行長兼共同創辦人Marc Benioff（右）出席在美國舊金山市舉行的2026Dreamforce峰會。（Reuters）

Anthropic或優先購買Monarch數據中心第三座設施

《彭博》消息指，這家獲輝達投資的數據中心開發商正尋求與Anthropic達成第二筆重大協議，涉及其位於西弗吉尼亞州的Monarch數據中心園區第二座設施。根據與Nscale擬議IPO有關的一份監管文件，Anthropic此前已與Nscale達成價值最高約446億美元的基礎設施協議。

《彭博》報道，Monarch第二座設施將採用輝達先進的Vera Rubin AI晶片，可提供460兆瓦算力。Anthropic還對預計建設的Monarch第三座設施擁有優先購買權。

雙方最快可能在未來幾天敲定協議。相關磋商仍在進行，計畫細節可能發生變化，目前尚未作出最終決定。Anthropic和Nscale的代表不予置評。

圖片為位於美國維珍尼亞州的數據中心。（Gettty）

大單助推IPO Nscale衝刺300億美元上市

如果再拿下一筆數百億美元的算力合同，將有助於Nscale的IPO前景。該公司尋求上市時估值約300億美元。據《彭博》此前報導，一批投資者已敦促Nscale下調IPO估值目標。

Anthropic是Nscale最大的客戶之一，也已成為數據中心服務商的重要大客戶。該公司已簽署的協議包括與GPU公司Fluidstack達成500億美元協議、與基礎設施初創公司Volta Infrastructure Holdings達成100億美元協議，以及與馬斯克旗下SpaceX達成450億美元協議。

Nscale的IPO文件顯示，位於西弗吉尼亞州的Monarch園區全部建成後，總電力容量可擴展至逾8吉瓦。