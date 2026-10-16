AI泡沫論｜Anthropic第三季增速遜預期　IPO估值或削至1.5萬億

計劃11月上市、曾呼籲業界放慢AI發展的AI巨頭Anthropic，第三季收入增速亦有所放緩。據美國科技媒體《The Information》報道，Anthropic週三在舊金山投資者會議上披露，第三季度收入達到168億美元，增長約45%，但遠低於第二季超過140%的增幅。面對增速的明顯放緩，部分潛在投資者認爲應下調IPO估值預期至1.5萬億美元。



第三季收入增45% 較上季140%增速驟降

路透社報道，Anthropic週三（14日）在美國舊金山市舉行投資者日，Anthropic行政總裁阿莫迪(Dario Amodei)及財務總監Krishna Rao出席這次會議，並向潛在的IPO投資者表示，公司第三季經營收入按季增長45%，達到168億美元，並在當季實現經調整後盈利。

數據雖然緩解了對開發AI系統巨額成本的部分擔憂，但一些投資者對最新的按季增速放緩仍感到失望。相對上個季度，Anthropic營收曾從第一季的47億美元、增至第二季的116億美元，增幅超140%。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）在美國加州三藩市舉行的Dreamforce 2026峰會上發表演講。（Reuters）

Anthropic估值承壓降至1.5萬億

路透引述消息稱，在Anthropic披露最新財務數據後，一些現有投資者以及有意參與首次公開招股(IPO)潛在投資者，正在考慮降低估值預期至1.5萬億美元，較此前對計劃的11月IPO約2萬億美元明顯下降。

據《華爾街日報》報道，Jefferies分析師Jeffrey Favuzza表示，華爾街可能預期Anthropic的年化收入運行率至少達到800億美元，並希望年底前超過1050億美元。市場對增長的要求已經很高，因此，即使收入繼續增長，若未達到預期，也可能引發估值壓力。

同時，市場對不斷膨脹的AI融資成本存在更廣泛的擔憂。近期，IPO市場遭遇一些挫折，數據中心營運商SB Energy上個月決定推遲上市；核技術公司Holtec Nuclear也撤回上市計劃。