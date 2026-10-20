強積金｜首階段「全自由行」12.21推行　次階段明年中交立法會

強積金﹙MPF﹚即將迎來大變革！港府日前刊憲，指定12月21日落實強積金首階段「全自由行」，並將於本周三（21日）提交立法會進行先訂立後審議程序。政府同時提到，惠及其餘僱員的次階段修例草案，擬於明年年中提交立法會。首階段只適用於2025年5月1日或之後入職或轉職的僱員，次階段將涵蓋所有僱員。



港府日前刊憲，指定12月21日落實強積金首階段「全自由行」，並將於本周三（21日）提交立法會進行先訂立後審議程序。

適用於2025年5月1日或之後入職僱員

根據修訂規例，在2025年5月1日或之後入職的僱員（新聘僱員），可選擇在每個公曆年內轉移一次，或在累算權益轉出的強積金計劃管限規則容許的情況下，在每個公曆年內多於一次，將現職工作的僱主強制性供款所產生的累算權益全數，從僱主參加的強積金計劃供款賬戶，轉移至他們自選的強積金計劃個人賬戶。以往，僱員只能轉移自己供款部分，僱主供款部分則鎖死在僱主選擇的計劃內。新安排下，新聘僱員可將僱主強制性供款所產生的累算權益全數轉移，變相全面掌控強積金投資組合。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，隨着首階段「全自由行」實施，政府已兌現2026年施政報告關於在年內落實措施的承諾，此舉將加強新聘僱員對其強積金權益的管控，鼓勵他們更積極管理強積金投資、促進市場競爭，以及創造進一步減費的空間。

財經事務及庫務局局長許正宇。(鄭子峰攝）

次階段惠及全港所有打工仔

至於惠及其餘僱員的次階段「全自由行」，許正宇表示，政府正擬備相關立法建議，並將於2027年年中向立法會提交修訂條例草案。立法會已於2025年9月26日通過《修訂規例》，為首階段「全自由行」提供法律基礎，實施日期則透過憲報公告公布。

市場預期隨着僱員可自由選擇強積金計劃，受託人將更積極降低收費及提升基金表現，以吸引客戶。許正宇指出，首階段「全自由行」將促進市場競爭，並創造進一步減費空間。長遠而言，次階段涵蓋所有僱員後，市場競爭將更激烈，對整體強積金制度及僱員退休保障均有正面作用。