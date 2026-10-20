港股異動 | 聯想重挫一成！　遭PC出貨下滑與AI融資疑慮雙重夾擊

受第三季度全球PC出貨量萎縮、AI基建泡沫影響，聯想集團(0992)今日（20日）大瀉近10%領跌藍籌，全日最多挫10.5%。現收報25.26港元，成交額38.51億港元。



據IDC及Omdia近期數據顯示，2026年第三季度全球PC出貨量同比下滑超20%，連續兩個季度萎縮且跌幅擴大。其中，聯想雖以1,490萬台的出貨量維持全球第一，但同比亦下降22.6%。此外，儘管隔夜美股科技股反彈勢頭，但亞洲市場今日繼續疲軟，華爾街亦於近期重新審視AI基建融資風險。

聯想第三季PC出貨量雖以1490萬台的出貨量維持全球第一，但同比亦下降22.6%（聯想logo）

花旗：下調目標價20%至40港元 維持「買入」評級

花旗發佈研報指，近期市場對高槓桿AI基礎設施營運商的憂慮引發AI供應鏈波動。不過，聯想集團對高風險新型雲客戶的直接敞口仍然有限，加上風險控制穩健及應收賬款保險全面，可緩解資產負債表方面的疑慮。該行預期ISG繼續是主要盈利引擎，第二財季收入按年增長135%，經營利潤率維持在9%。

花旗將聯想目標價由50港元下調20%至40港元，以反映可換股債券及認股權證可能帶來的股份攤薄效應及最新估值。評級維持「買入」。