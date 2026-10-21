SpaceX飆逾8%　市值重見兩萬億　受惠亮麗季績兼合併憧憬｜美股

SpaceX股價早段飆8.26%，高見160美元。自該公司今年6月以每股135美元完成創紀錄的IPO以來，股價走勢震盪，曾高見225美元樓上，最低則見104.8美元。，

SpaceX目前市值約2萬億美元，超過特斯拉，很大程度上反映了投資者對馬斯克不斷擴張的商業版圖及其未來技術願景的期待。

消息面上，馬斯克旗下的SpaceX季度營收和利潤均超過預期，人工智能和星鏈業務大幅成長成為主要推動力。另外，他公開支持SpaceX與特斯拉公司合併，如成事勢成史上規模最大的企業合併案，而合併後的公司將整合從電動車到人工智慧資料中心，以及火箭和衛星能力等資產。潛在合併交易的規模將十分驚人。

SpaceX周二盤後公佈財報，在截至9月的季度實現淨利潤44億美元，遠高於分析師平均預期的18.8億美元。營收同比成長161%，也超過預期。

據彭博報道，馬斯克的成長計畫包括在太空部署數據中心，以及實現「星艦」火箭的快速重複使用。這些項目成本高、風險大，而且可能需要數年才能取得實質進展。儘管如此，考慮到馬斯克以往推動行業變革的經歷，華爾街對SpaceX仍普遍持樂觀態度。