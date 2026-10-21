馬斯克：SpaceX與特斯拉已成立特別委員會　探討合併可能性

全球首富馬斯克（Elon Musk）10月20日（周二）表示，他旗下的兩間公司SpaceX和特斯拉（Tesla）合併「是個好主意」，並指兩間公司已成立一個特別委員會來討論合併事宜。消息一出，SpaceX股價在收市後一度上升超過8%，股價突破160美元。



據路透社報道，SpaceX同日較早時候公布業績，錄得上市以來的首個季度盈利；馬斯克表示，SpaceX的年度收入有望在未來達到1萬億美元（約7.8萬億港元）。

馬斯克稱SpaceX未來年收入有望達到1萬億美元：

截至9月30日的三個月內，SpaceX的收入按年升161%，達到145.8億美元。人工智能（AI）業務收入更是飆升近10倍，達到75.6億美元，主要受益於向Anthropic、Alphabet旗下的Google以及Reflection AI等開發商出租數據中心容量，而非來自其自身模型。

馬斯克在電話會議上表示：「SpaceX正處於發射、互聯互通和超級智能領域的轉折點。」他其後稱：「簡而言之，這意味到2027年底，SpaceX的年度經常收入將在5000億美元到1萬億美元之間。」

據CNBC報道，馬斯克表示，特斯拉和SpaceX的董事會已成立特別委員會，「應股東要求」討論可能進行的合併事宜，並指出這些委員會「由獨立董事組成」。

由於馬斯克本人存在「利益衝突」，他表示自己無法參與討論。

馬斯克指：「我認為讓兩間公司合併意義重大，因為我們正處於超級智能科技奇點（singularity）階段，合作將帶來許多益處。」他指的是軟件、晶片等領域的開發。

馬斯克稱：「我認為這是個好主意嗎？是的，但最終，股東必須支持這項合併。」

馬斯克表示，就特斯拉而言，「我們需要獲得所有股東50%的投票支持，不僅僅是那些有投票權的股東，而是所有股東，這確實是一個很高的門檻。」