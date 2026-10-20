馬斯克霸氣宣佈：全美小孩每人送1股SpaceX　總值約824.04億港元

Elon Musk 馬斯克霸氣宣佈：全美小孩每人送1股SpaceX！馬斯克又有驚世舉動！他日前正式發文承諾，將於2027年由個人持股出資，向全美每一位兒童（約7,200萬人）送出1股SpaceX股票。



若單純從財經角度看，這是一筆涉資逾百億美元的巨額股權分派；但若從Geek與未來科技維度審視，馬斯克這一步棋根本不是一般的「慈善派錢」，而是一場把7,200萬名下一代直接綁定上人類太空移民戰車的狂想實驗，他送給孩子們的不是一張紙，而是一張通往星際未來的「火星入場券」。



馬斯克霸氣宣佈：全美小孩每人送1股SpaceX。（AI生成）

一人一股SpaceX！7,200萬名未來人的「太空股東身份證」

這次事件的導火線，源於人工智能巨頭Anthropic宣佈將撥出5%股權成立公共利益基金。馬斯克隨即在X平台反嗆，認為科技企業的回饋不應交由官僚化的基金運作，而應「直接把股份交給公眾」，隨即拋出震撼承諾：「明年，我會把個人持有的SpaceX股份，每人送一股給全美所有小孩。」

這項舉動在科技圈瞬間洗版。在智能手機性能過剩、消費電子產品進入瓶頸期的當下，一家研發巨型火箭、衛星星網的航天巨頭，突然將股東名冊延伸至整個新生代。當一個10歲的孩子知道自己是SpaceX的「股東」，他對科技的認知將會發生怎樣的質變？

顛覆航天成本！SpaceX三大核心硬核科技：星艦、星鏈直連與猛禽引擎

這張股票之所以具備劃時代的象徵意義，在於SpaceX掌握著當今人類頂尖的硬核工程成果：

星艦（Starship）全面重複使用黑科技：徹底顛覆傳統航天「一次性拋棄」的昂貴思維。從超重型助推器成功以機械臂在發射台「凌空接住」（Mechazilla筷子夾火箭），到全不鏽鋼箭體的耐高溫隔熱瓦技術，SpaceX正在將航天發射壓到接近民航機營運的成本等級。



SpaceX正在將航天發射壓到接近民航機營運的成本等級。（SpaceX）

星鏈（Starlink）與直連手機（Direct to Cell）：當地球大部分地區仍受限於地面基站時，星鏈已在近地軌道運作超過6,000顆在軌衛星，並推進毋須專屬接收器、常規智能手機直連衛星的極限通訊科技。



星鏈已在近地軌道運作超過6,000顆在軌衛星。（SpaceX）

次世代能源與推進引擎（Raptor）：採用極高難度的「全流量分級燃燒循環（Full-flow staged combustion）」甲烷液氧引擎，這項引擎技術本就是為了能在火星就地取材製造燃料（In-Situ Resource Utilization）而設計。



對於新一代青少年來說，擁有一股SpaceX，意味著每一次星艦升空、每一次月球阿提米絲（Artemis）登月測試，甚至未來的火星降落，都與他們產生了切身關聯——這被外媒譽為「史上最強大、最硬核的沉浸式STEM科技教育」。

SpaceX將於2026年10月20日發布2026年第三季財務和營運業績。（X）

網民熱議：當這批孩子長大，火星基地已成現實？

消息曝光後，不少科技迷與網民紛紛笑稱：

「送iPhone會過時，送遊戲機一年就壞，送SpaceX是直接課金人類的未來。」



「別的家長在教孩子看短片，馬斯克直接給全美小孩灌輸『你是星際探索投資人』的思維。」



來源：The Washington Post、Forbes、CBS News