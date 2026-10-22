Meta Gen3 Ray-Ban眼鏡正式登港｜三千餘元首推Aviator款式AI音響

近年智能穿戴裝置的普及正改變著大眾與世界互動的方式，而將時尚外觀與 AI 助手無縫結合，更成為近年個人科技領域的重要趨勢。Ray-Ban 與 Meta 早前公佈的新一代 Ray-Ban Meta（Gen 3）AI 智能眼鏡正式登陸香港。相信打算入手智能眼鏡的準用家，將會有更多的選擇。



Meta Gen3 Ray-Ban眼鏡正式登港

今次 Meta第三代產品在設計上與上代進化不少，整體鏡框更加纖薄精緻，靈活的鏡臂末端設計進一步提升了全天候佩戴的舒適度。Meta Gen3 Ray-Ban在款式方面，除了延續極具代表性的 Wayfarer 以及充滿幾何貓眼風格的 Zena 外，更首次將自 1937 年誕生的經典 Aviator 飛行員鏡框帶入 Ray-Ban Meta 系列，讓追求復古風格的用家在展現個人品味的同時，亦能體驗最新 AI 科技。

Meta Gen3 Ray-Ban在除了延續 Wayfarer 以及 Zena 外，更將經典 Aviator 飛行員鏡框帶入 Ray-Ban Meta 系列。

3K高清攝影與全新6麥克風配置

規格方面，Ray-Ban Meta（Gen 3）配備了支援免提拍攝的 3K 超高清攝影鏡頭，能夠以第一視角隨時捕捉生活精彩瞬間。為了帶來更清晰的音響表現與語音互動體驗，新機特別升級至全新六麥克風陣列，有效提升收音品質與降噪效果。鏡頭旁亦設有支援自訂功能的快捷按鍵，方便用家快速呼叫 Meta AI 或啟動常用功能。第三代眼鏡提供長達 9 小時的電池續航時間，滿足日常整天使用的需求。

使用拍攝時，眼鏡會亮起白燈。

Meta AI 免提語音協助與即時翻譯

結合 Meta AI 技術，用家無需拿出手機即可進行多種智能操作。只要透過語音指令，系統就能針對眼前所見的景物進行提問、提供本地景點與美食推薦，甚至實現即時對話翻譯。此外，用家亦能直接透過眼鏡查看及發送訊息、設定日程提醒。不過目前尚未支援廣東話語音操作，僅對應英文指令，惟官方目前尚未公佈廣東話語音功能的確切推送時程，本地用家暫時需以英語指令溝通。

當用家利用語音操作時，可以在手機上看到對話內容，反應十分快速。

針對有視力矯正需求的用家，系列提供了廣泛的處方鏡片選項，包括能隨光線變化自動調節的 Transitions 全視線鏡片，同時 Blayzer Optics（Gen 2）與 Scriber Optics（Gen 2）亦追加了透明亮面深橄欖綠、亮面磚紅棕及透明亮面海藍色等全新季節性配色。

跟眼鏡的眼鏡盒可以為Meta Gen3 Ray-Ban眼鏡充電

同場加映：43g 超輕量 Ray-Ban Meta Audio 預告登場

除了已經開售的 Gen 3 系列外，官方同時預告將於 2026 年第四季於香港推出首款純音響 AI 眼鏡 Ray-Ban Meta Audio（於美國已經推出）。這款新品專為著重語音與音樂聆聽體驗的用家而設，採用開放式音響技術，機身重量僅為 43 克，成為系列至今最輕盈的鏡框設計。Ray-Ban Meta Audio 擁有長達 12 小時的續航力，首發將提供靈感源自 50 至 60 年代的 Clubmaster 眉框款式，以及採用獨特方形醋酸纖維設計的 Burbank 款式，讓用家在享受音樂與 Meta AI 語音服務時依然保持時尚造型。

Ray-Ban Meta Audio 預告登場

暫時未對應廣東話語音操作，但預期未來將可透過更新增加廣東話支援。