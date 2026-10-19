美國「No Kings」抗議組織IG賬號遭封幾小時 Meta稱因AI系統誤判
撰文：張涵語
出版：更新：
在周六（10月17日）旨在推動2026年中期選舉提前投票的「No Kings」抗議活動期間，該組織的Instagram帳號無預警遭到封鎖數小時，引發對言論審查的擔憂與反彈。Meta公司周六對此致歉，並將帳號被暫時封禁歸咎於一項自動觸發機制——當帳號發布、分享或評論的頻率過高時，該機制便會自動介入。
《衛報》報道，Meta發言人斯通（Andy Stone）在社交平台X上寫道：「遺憾的是，這一自動操作顯然是誤判。目前一切已恢復正常，我們深表歉意。」斯通在隨後的詳細聲明中解釋稱，周六出現的「高頻」瀏覽個人資料、貼文和標籤的行為，被公司的AI工具誤判為自動化機械人流量。
但「No Kings」聯盟周日則在其Instagram頁面上寫道，「我們已經重新獲得了帳號訪問權限，但Meta仍然欠我們一個解釋。在選舉期間限制有關投票的交流是不可接受的。」
組織者對Meta的解釋持保留態度，表示他們當時只發了少數幾篇貼文並進行直播。參議員桑德斯（Bernie Sanders）等人也表達強烈擔憂，參議員Chris Murphy更呼籲對此事件展開調查，批評Meta作為私人企業對美國政治與文化擁有過大的影響力。
澤連斯基：感激美國恢復向烏克蘭共享關鍵情報美國今年已累計4410宗麻疹確診病例 已接近去年一倍Elon Musk：美國政府難解赤字 唯有依靠AI與機械人美國UTSA橄欖球賽前表演出意外 軍官從體育館頂棚墜落受傷｜有片