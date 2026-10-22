中美AI競賽｜DeepSeek據報完成千億融資　加碼AI挑戰美國頂尖對手

據彭博報道，中國人工智能先鋒企業DeepSeek完成約1,000億元人民幣（150億美元）融資，為中國歷來規模最大的融資交易之一，將助力其挑戰Anthropic、OpenAI等美國AI巨頭。



因涉及未公開消息而要求匿名的知情人士稱，DeepSeek在與投資者洽談期間至少兩次上調融資目標，最初為500億元人民幣，隨後提高至800億元，最終達到約1000億元。寧德時代﹙3750﹚ 和騰訊﹙0700﹚是本輪融資的最大投資者之一。

DeepSeek在2025年憑借極具性價比的AI模型挑戰矽谷，引發全球市場巨震，當時約1萬億美元市值因此蒸發，但其財力一直無法與美國頂尖AI公司相提並論。最新融資將幫助DeepSeek縮小資金實力差距，但仍遠遜於Anthropic和OpenAI，這兩家美國AI巨頭均已累計融資逾1000億美元。

寧德時代﹙3750﹚ 和騰訊﹙0700﹚是本輪融資的最大投資者之一。（新華社）

此次融資也將為DeepSeek的IPO計畫鋪路。彭博新聞社此前報導稱，DeepSeek最快今年提交上市申請，這將成為近年來最受關注的中國公司上市交易之一。

DeepSeek已開始加大投入，建設AI數據中心，並開發更多開源模型。該公司持續推出高性價比的模型，不僅給國內競爭對手帶來壓力，也在海外市場贏得客戶。今年9月，DeepSeek推出V4.1 Flash後，本土競爭對手MiniMax和智譜股價應聲下跌。

DeepSeek、騰訊和寧德時代的代表暫未回應彭博新聞社通過電子郵件發出的置評請求。