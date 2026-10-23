滙豐穩定幣RedCoin出爐！　經PayMe即換即用　年內拓至代幣化投資

滙豐首枚穩定幣「滙豐 RedCoin」（簡稱RCHKD）今日﹙23日﹚於 PayMe by HSBC 正式推出，預計周末前全部逾330萬名PayMe用戶可於應用程式內啟動穩定幣錢包，1港元可直接兌換1枚RedCoin，並用於個人對個人（P2P）付款，以及個人對商戶（P2M）付款，用穩定幣直接於超過 10萬家包含衣、食及行方面的商戶。



周末前逾330萬名PayMe用戶 可用於支付10萬家商戶

滙豐香港行政總裁兼零售銀行及財富管理總經理伍楊玉如表示，資金、資產和資訊等正由傳統基建轉移至全天候運作、富含數據及日益可編程化數碼網絡。在此趨勢下，滙豐希望憑藉支持實體經濟的產品和服務，加上作為環球銀行信譽與安全保障，協助本地客戶駕馭這些輔變。

相較目前PayMe現有錢包，滙豐零售銀行產品主管及PayMe行政總裁李冠康表示，以穩定幣交易的速度等方面將會追求一致，並將提供對商戶支付的額外優惠。為慶祝滙豐 RedCoin 推出，客戶將可享一系列獎賞，包括交易優惠券及「獎賞錢」等。

滙豐香港區行政總裁伍楊玉如。

年內可以穩定幣認購滙豐港元貨幣市場基金

除了PayMe獎賞優惠，滙豐數碼資產及貨幣董事總經理 John O'Neill表示，今年內也會在滙豐香港流動理財應用程式（HSBC HK MobileBanking App）加入穩定幣錢包功能，並讓客戶透過滙豐 RedCoin 認購代幣化投資產品，當中將包括滙豐港元貨幣市場基金，入場費僅100元，實現即時認購，而結算交割也將在短時間內實現。

過去數月滙豐一直與監管機構及潛在用戶緊密合作，推進RedCoin 推出。近百名員工亦參與了試驗計劃，測試由鑄幣、啟動錢包到實際轉賬完整客戶流程。

John O'Neill 並表示，市場對滙豐 RedCoin的興趣令滙豐深受鼓舞，而這只是開始。滙豐很快將推出更多產品，包括拓展至針對企業及機構客戶用例，為在本港推動安全且廣泛應用的數碼資產和貨幣發展踏出重要一步。