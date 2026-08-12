穩定幣｜渣打今日推港元穩定幣　目標今年底拓至零售應用

渣打旗下香港持牌穩定幣發行人碇點金融今日（12日）宣布正式推出 HKDAP（HKD At Par），率先向機構分銷商及專業投資者開放參與，推動其受規管港元穩定幣逐步投入實際應用。



分銷商為機構及企業客⼾等提供與法定貨幣兌換服務

在第⼀階段，認可分銷商將憑藉其既有客⼾網絡，為機構、企業客⼾及專業投資者提供 HKDAP與法定貨幣的兌換服務，並逐步推動HKDAP融入更廣泛的商業及⾦融應⽤。

隨著更多⽣態合作夥伴逐步參與，碇點⾦融將按市場情況研究零售層⾯的應用，並以最早於今年底推出為目標。

OSL為首批分銷商之一

另外，OSL集團（0863）今日宣布，碇點金融旗下受規管港元穩定幣「HKDAP」（「HKD At Par」）於首階段機構應用的早期認可分銷商之一，並將為HKDAP提供安全、合規、高效的分銷服務及流動性支持。

碇點金融董事會主席及渣打香港兼大中華及北亞區財務總監高維德（Gaurav Bagga）表⽰，渣打⼀直深信數碼資產及代幣化技術的應⽤將在未來⾦融市場中發揮重要作用。HKDAP的首階段機構應⽤標誌著受規管代幣化貨幣邁向實際應用的重要⾥程碑。

隨著香港積極推進數碼資產發展，高維德表示很⾼興能夠發揮渣打深厚的銀⾏根基、國際網絡及數碼資產的專業知識，協助建立可信可靠的市場基建，開拓更多跨境合作及商業機遇，並促進更⾼效的資⾦流轉及結算，進⼀步鞏固香港作為領先國際金融中⼼的地位。

碇點⾦融⾏政總裁及聯合創辦⼈馬飛（Dominic Maffei）表示，首階段機構應⽤標誌著 HKDAP 透過與分銷商及⽣態圈合作夥伴協作邁向實際應⽤，現階段的重點是⽀持商業應⽤發展，展⽰受規管代幣化貨幣於⽀付、結算等現實商業場景中的價值。

馬飛續指，欣見市場對HKDAP的興趣，並期待與合作夥伴攜⼿推動HKDAP 的廣泛應⽤，開拓更多商業應⽤場景，為香港數碼資產⽣態圈的持續發展作出貢獻。