滙豐命名穩定幣為「滙豐 RedCoin」　首階段聚焦P2P及P2M支付

滙豐正式命名即將推出之穩定幣為「滙豐 RedCoin」，並公布一項涵蓋逾千名本地客戶的調查結果，顯示本地消費者已準備好迎接穩定幣推出。



調查中，逾七成（74%）受訪者曾留意至少一種穩定幣用例，當中以「數碼資產交易及代幣化投資」（57%）的留意度最高，其次是「個人對個人支付」（53%）、「跨境支付」（52%）以及「商戶支付」（52%）。認知方面，六成受訪者能正確定義穩定幣為「法定貨幣支持的數碼資產」。不過，當中仍存在若干差異：26%認為穩定幣由政府發行，另有10%認為可產生利息；而後者並非本港現行監管框架下的產品特點。

滙豐正式命名即將推出之穩定幣為「滙豐 RedCoin」。

有10%受訪者認為穩定幣可產生利息

滙豐香港行政總裁兼零售銀⾏及財富管理業務總經理伍楊玉如表示，為滙豐在香港的穩定幣賦予深具品牌歷史的名字：滙豐RedCoin。推出穩定幣只是起步，目標是以滙豐所秉持的安全、信任和簡潔為基礎，支持香港的金融創新。

儘管市場對穩定幣表達確切需求，受訪者對安全性、詐騙保障及監管清晰度仍態度審慎。他們認同防詐騙措施（53%）、流暢現金兌換（51%）及儲備透明度（39%）的重要性，但更清晰監管指引（62%）及公眾教育（55%），才是令他們更有信心應用穩定幣的最大要素。

調查結果支持滙豐分階段推行穩定幣產品的方針。首階段將聚焦個人對個人（P2P）及個人對商戶（P2M）支付，以直接及貼近日常生活的用例入手，並稍後拓展至工商金融及企業層面，緊貼本港數碼資產及貨幣發展。滙豐亦將透過其應用程式、官網及社交媒體帳戶向本地消費者推出公眾教育系列，重點涵蓋防騙及清晰兌換機制等。

伍楊玉如補充，調查證實港人已準備好接納數碼資產。因此滙豐RedCoin的推出不是探索未知，而是踏出穩健一步。該行公眾教育系列，將確保每位用戶有所需知識與信心，投入並迎接穩定幣推出。