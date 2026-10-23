IPO收緊！　傳監管嚴審兩地上市企分拆業務　最快明年出台新規

早前，證監會停牌茶百道（2555）、撥康視雲﹙2592﹚及天聚地合﹙2479﹚ 三間內地公司，因其涉嫌參與欺詐計劃，意圖就首次公開招股需求營造虛假或非真實的表象。



據《彭博》報道，內地監管機構已開始從嚴審查中國內地和香港上市公司的分拆申請，並可能最早於明年出台更正式的指引。同時，中國正在加強對上市公司剝離旗下業務並予以單獨上市的審查，這或能給這一大IPO渠道降溫。



證監會停牌茶百道（2555）、撥康視雲﹙2592﹚及天聚地合﹙2479﹚ 三間內地公司，因其涉嫌參與欺詐計劃，意圖就首次公開招股需求營造虛假或非真實的表象。

內地監管部門將遏制公司拆分業務上市

《彭博》消息指，證券監管機構已表示，將遏制企業將核心且盈利能力最強的業務分拆上市的做法；這種做法會被視為有損母公司股東的利益。監管機構還希望確保分拆出去的公司與母公司經營領域不同，以減少業務重疊和關聯交易。

事實上，內地加強對IPO的監管已成近期趨勢。英國《金融時報》上月報道，監管機構要求投資銀行勿讓低質素企業湧入新股市場，希望新股維持保守的定價方式。同時鑑於近期IPO的成功引發上市申請激增，希望避免掀起新一輪上市熱潮，尤其是未被視為「國家隊」代表的公司。

路透上月亦消息稱，監管機構通過非正式的「窗口指導」暫緩部分人形機械人企業的上市進程，嚴格審查這些企業飆升的估值以及與政府支持項目相關的營收是否反映真實的商業需求。

有關討論仍在進行中，中國監管機構的具體計劃也可能有變。