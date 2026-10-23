花旗獲准在中國設立獨資證券公司　面向企業和機構客戶

花旗宣佈，已獲中國證券監督管理委員會核准設立獨資證券公司 – 花旗證券（中國）有限公司（下稱「花旗證券」）。花旗證券將面向國內外企業和機構客戶，提供中國內地資本市場的證券服務，業務涵蓋證券經紀、證券承銷與保薦、證券投資諮詢和證券自營。



花旗證券註冊地為上海，這是花旗持續加大在華投入、推進本土化佈局的有力見證；彰顯了其服務中國市場的堅定決心。花旗證券將為國內外企業和機構客戶提供全方位的境內資本市場服務，包括證券承銷與保薦，直連中國證券交易所渠道的股票以及其他金融產品的經紀業務，股票研究服務，以及境內上市股票、債券、基金及其他金融工具的交易服務。

花旗集團董事長兼首席執行官范潔恩（Jane Fraser）表示：「花旗在中國服務客戶已有近125年歷史，我們非常感謝監管機構對我們在這一重要市場擴大業務所給予的支持。依託花旗廣泛的全球網絡和不斷增強的在岸服務能力，在為客戶聯結世界各地機遇的同時，我們將全面助力他們捕捉中國境內資本市場機遇，提供涵蓋資金籌集，投資者對接及本地交易執行的全方位支持。」

花旗在中國的歷史可追溯至1902年，是首批註冊本地法人銀行的國際銀行之一。其客戶群體包括70%在華運營的財富500強企業、數百家本土大型企業及公共部門、以及眾多快速成長的中型企業。

花旗證券將為這一規模龐大的客戶群中尋求對接中國資本市場的企業和機構提供有力支持。

花旗補充，在債務與股權承銷以及跨境併購諮詢領域擁有世界一流的實力。今年以來，花旗已協助中國客戶在全球資本市場籌集資金逾400億美元。花旗證券將提供境內資本市場證券承銷與保薦服務，從而進一步增強花旗在華的客戶服務能力，與其領先的境外業務相輔相成。

花旗集團中國區首席執行官、花旗銀行（中國）有限公司行長張文傑表示：「 對這一獲准我們深感榮幸。花旗證券將作為花旗在中國戰略中的重要組成部分，它將進一步豐富並提升我們服務客戶的能力。未來，我們將在本地持續打造高水準的業務團隊，並充分發揮花旗的全球網絡優勢，助力中國資本市場的高質量發展。」