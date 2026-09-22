渣打、星展、花旗等銀行傳捲入俄羅斯洗錢風波　涉資逾530億港元

渣打（2888）、星展及花旗銀行捲入俄羅斯洗錢及規避制裁風波。外電報道，一家獲俄羅斯政府背後支持的金融科技公司，透過大量偽造文件行動騙取了全球金融體系的信任，在渣打、星展、花旗和其他國際銀行轉移上萬筆、總額超過69億美元（約港幣538.2億元）的資金。外界關注被捲入風波的大型銀行甚至香港，會否有機會被歐美追究。



外電報道，一家獲俄羅斯政府背後支持的金融科技公司透過大量偽造文件行動騙取了全球金融體系的信任，在渣打、星展、花旗和其他國際銀行轉移總額超過69億美元資金。

部分款項涉俄羅斯軍備採購 香港渣打曾收11億美元匯款

據《金融時報》報道，從金融科技公司A7內部取得了數十萬份的文件，揭露了俄羅斯如何利用洗錢手段，在面臨制裁的情況下，從國際銀行體系中轉移超過69億美元。當中有些款項涉及極為敏感的戰爭相關物資，包括軍備和俄羅斯安全部門的採購，成功繞過西方嚴密的監察。

報道稱，儘管A7一直在大力宣傳金融創新，但實際上是一個藉由空殼公司和現有企業組成的網路來連接SWIFT（環球銀行金融電信協會）系統進行支付。為了掩蓋這些代理人的存在，它還展開了大規模的偽造活動，以製造假發票。

A7自2024年底成立後，到2025年8月期間，單是在香港渣打銀行的賬戶，就從A7收到11億美元匯款，同期星展銀行收到2.73億美元，花旗集團收到7400萬美元的匯款。