渣打、星展、花旗等銀行傳捲入俄羅斯洗錢風波 涉資逾530億港元
撰文：顧慧宇
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渣打（2888）、星展及花旗銀行捲入俄羅斯洗錢及規避制裁風波。外電報道，一家獲俄羅斯政府背後支持的金融科技公司，透過大量偽造文件行動騙取了全球金融體系的信任，在渣打、星展、花旗和其他國際銀行轉移上萬筆、總額超過69億美元（約港幣538.2億元）的資金。外界關注被捲入風波的大型銀行甚至香港，會否有機會被歐美追究。
部分款項涉俄羅斯軍備採購 香港渣打曾收11億美元匯款
據《金融時報》報道，從金融科技公司A7內部取得了數十萬份的文件，揭露了俄羅斯如何利用洗錢手段，在面臨制裁的情況下，從國際銀行體系中轉移超過69億美元。當中有些款項涉及極為敏感的戰爭相關物資，包括軍備和俄羅斯安全部門的採購，成功繞過西方嚴密的監察。
報道稱，儘管A7一直在大力宣傳金融創新，但實際上是一個藉由空殼公司和現有企業組成的網路來連接SWIFT（環球銀行金融電信協會）系統進行支付。為了掩蓋這些代理人的存在，它還展開了大規模的偽造活動，以製造假發票。
A7自2024年底成立後，到2025年8月期間，單是在香港渣打銀行的賬戶，就從A7收到11億美元匯款，同期星展銀行收到2.73億美元，花旗集團收到7400萬美元的匯款。