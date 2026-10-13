美股｜道指蒸發466點升幅　收市倒跌180點　花旗挫5.6%

投資者正分析美國大型銀行喜憂參半的季度業績，加上晶片股延續了近期的跌勢，美股二（10月13日）下跌。道指早段雖曾漲466點，但隨後回落，至收市倒跌180點。



圖為2026年3月16日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月14日

【04:48】花旗集團5.6% 美光科技跌3.6%

道指收市報51,670.10點，跌180.45點或0.35%；納指收報27,204.38點，跌41.52點或0.15%；標普500指數收報7,805.45點，跌1.79點或0.02%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升0.97%、蘋果公司升0.0%；Tesla挫0.74%。

記憶晶片股續跌，美光科技（Micron Technology）跌3.62%、SK海力士ADR挫3.19%。

另外，花旗集團 (Citigroup) 下跌5.60%，高盛 (Goldman Sachs) 下跌 0.23%，兩家銀行公布的季度獲利均超出預期。

【04:03】中概股指數收漲0.14%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.14%。其中，阿里巴巴ADR升0.06%。

攝於2025年12月1日的插圖顯示高盛（Goldman Sachs）的標誌。（Reuters）

【03:36】油價漲跌不一 美元指數下跌

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報94.14美元﻿，升0.40美元或0.43%；倫敦布蘭特期油每桶收報105.69美元，跌0.96美元或0.90%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於102.18，跌0.40%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.30，較前一個交易日約跌0.23%。

【03:33】現貨金價微跌 Bitcoin報8.3萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報4,165.84美元，跌5.93美元或0.14%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報83,212.09美元，24小時內約升0.5%。

【03:30】恒指夜期收報24,340點 低水5點

恒指夜市期指收報24,340點，跌17點，較恒指收市24,345點，低水5點，成交11,197張。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

本港時間10月13日

【22:50】高盛曾漲逾 4%

道指最新報51,841點，跌9點或0.02%；納指最新報27,206點，跌39點或0.15%；標普500指數現報7,801點，跌6點或0.08%。

重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia現跌0.19%、Tesla挫0.63%；蘋果公司（Apple）則升1.45%。

另外，高盛（Goldman Sachs）曾漲逾 4%，目前收窄至升1.54%。

【22:44】布油下跌 Bitcoin重上8.3萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶93.82美元，升0.08元或0.09%。布蘭特原油期貨最新每桶報105.83美元，跌0.82美元或0.77%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報83,678.81美元，24小時內約升1.4%。