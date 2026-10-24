財經視野│債市破裂，CDS飆升　美股AI的第一張骨牌要倒了？

過去這一周，美股AI算力賽道經歷了一場針對高槓杆模式的集中清算。

這場風暴在10月14號那天推向了高潮。NeoCloud領航者CoreWeave單日暴跌15%，同陣營的Nebius與IREN也應聲遭遇雙位數重挫。

短短幾個交易日，這幾家靠高舉高打借錢買顯卡、建數據中心的新興算力公司，市值幾乎被連根拔起。整條算力租賃板塊的走勢圖拉出來看，跌幅慘烈得就像是一場泥石流。

但這趟慘烈行情的震源並非股市，而是藏在幕後的債券與信用違約互換（CDS）市場。

隨着借貸風險數據異常飆升，不少投資者瞬間聯想到了2023年硅谷銀行倒閉，甚至2008年次貸危機前夕時的慘烈場景。

這難道是AI算力軍備競賽裏吹爆的第一張骨牌？幕後到底發生了什麼？

01、風聲鶴唳

當天算力巨頭CoreWeave一筆2032年到期、票息接近10%的債券，價格突然跌到了面值的八成以下，收益率直接衝破了15%。

在華爾街，債券收益率一旦破了15%，就等於被市場打入了財務危機的警示區。

隨後這股恐慌迅速蔓延開來，買給它抗違約風險的違約保險CDS價格飆升，折算下來市場甚至押注它未來五年有六成的概率要違約。這種單券價格的劇烈波動，很快通過違約保險市場連鎖反應，連帶着甲骨文和Meta的違約保險也被一同拉高。

市場之所以在這一天集中發難，表面上看是當天美國通脹數據超預期加劇了加息焦慮，同時AI巨頭Anthropic披露的三季度收入增速放緩，動搖了算力買家的業績信心。

但真正壓垮駱駝的，是這家公司身上揹着的近500億美元鉅額債務。著名投資人Chamath在網上把這個債務數字一列出來，馬斯克甚至在底下回了一句「太嚇人了」。

如果把視角再往下拉一層，就會發現為什麼偏偏是CoreWeave捱了最重的一拳。

它四年前還只是一家挖礦公司，轉型做AI後玩法極其激進，就是瘋狂發高利息的垃圾債去借錢買顯卡，再租給大模型公司。這種模式對現金流和後續融資的依賴度極高。

華創證券當時注意到一個非常微妙的細節。如果CoreWeave拿Meta或者OpenAI給它簽的租用合同做抵押去借錢，利息只要5%到8%；但如果憑它自己的公司信用去發無抵押債券，利息卻要15%以上。這個巨大的利差直接暴露了市場的真實心態。

大家並不擔心OpenAI租顯卡會賴賬，大家擔心的是在現在這麼高的利率下，它未來還能不能以合理的成本繼續借到錢。

這本質上，是一場關於「能不能繼續借到錢」的流動性焦慮。

這出流動性警報一響，外資機構對這件事的討論很快就超出了單隻股票的範疇，升級成了對整個AI融資鏈條的「系統性體檢」。從信用端來看，靠加槓桿借錢做AI的公司融資成本都在全線變貴，CoreWeave只是其中一個最危險的例子。

從利率端來看，今年AI公司光是發債就發了約3000億美元，龐大的借款需求已經在擠壓全市場的流動性。英偉達和谷歌發債當天，甚至直接頂高了美國10年期國債的收益率，AI發債本身已經變成了美債的定價變量。

而在產業端，大家開始瘋狂比較各家的硬件回本周期，從CoreWeave招股書裏說的兩年半，到競對披露的不到兩年，高盛甚至潑冷水指出按現貨價算一年就能回本。

這種過於耀眼的回本速度反而讓市場開始犯嘀咕，大家擔心AI算力出租這種「好得不像話」的投資回報率是不是已經觸頂了。

如果回報率真的觸頂，資本成本就必須上升來補償風險。這三個維度的交織，讓華爾街沿着同一張資產負債表，徹底撕裂成了兩大派。

看空的一派就認為，你用接近10%的利率去借錢，投出去的回報率可能只有8.9%，這種模式擴張得越大，價值毀滅得就越多。

再加上OpenAI推遲上市、Anthropic增速放緩，AI基礎設施砸進去的鉅款和真正收上來的商業收入之間，隔着數萬億美元的巨大缺口。一旦外部融資熱潮停滯，股價跌到零都不是不可能。

而看好的那派看的則是底層的結構賬，認為市場純粹是自己嚇自己，美股雲巨頭髮債融來的錢只佔它們資本開支的四分之一左右，大部分還是靠自己賺的現金流。

譬如ARK的木頭姐，也把Coreweave比作早期的Coinbase，認為這只是一次正常的洗牌與風險出清。

這場對峙說到底，是看空的人在擔心AI資本開支周期的方向要調頭，而看好的人在觀察風險是不是隻集中在少數高槓杆公司身上。

02、NeoCloud很缺錢

從金融槓桿的角度，CoreWeave這類新雲廠商（NeoCloud）的商業模式，本質上就是在把未來的確定性收入，抵押成今天購買力。

先找大客戶簽下幾年內「不用也得付錢」的剛性合同，再拿着合同和顯卡作抵押去向銀行貸款，隨後用貸款加客戶預付款去買新顯卡、建機房，最後機房投產收到錢，再去簽新合同融下一輪。

也就是說，找客戶跟找錢是一回事。因為只有抱緊微軟、OpenAI這類頂級大廠的大腿，資本市場才敢把大把的便宜資金借給它去堆算力。

但也正因為整個閉環的運轉全押在同一個前提，對未來的信心必須源源不斷地兑現成真金白銀。一旦兑現的節奏稍有卡頓，以下這幾重脆弱性就會沿着閉環被逐一引爆。

第一重脆弱性，是它資本支出與經營現金流之間的嚴重錯配。這台算力機器根本無法靠自己產生的現金流運轉，它的油料全靠外部輸血。

中信建投做過一筆測算，2026年剩餘時間裏，CoreWeave需要償還的利息、本金加上機房租金等固定支出高達92億美元，而它自己預計產生的經營現金流卻只有62億美元，缺口巨大。如果算上建設掛鈎租賃和設備採購承諾，固定支出甚至是經營現金流的1.7倍。到了2027年，固定支出依然超過100億美元，佔經營現金流的大半。

2026年它雖然能掙到約40億美元經營現金流，但一年就要燒掉260億美元，幾乎全靠不停發行新債來續命。

這裏有一個關鍵的區別：傳統雲巨頭（如谷歌、微軟）花錢搞資本開支，是從賺來的利潤裏拿錢分配；而新雲廠商花錢，卻是為了維持生存的前提條件。

前者少花點沒事，但後者不能停。

第二重脆弱性，再融資效率在利率上升期正在變得越來越低。

可怕的並不是融資窗口徹底關死，而是融資效率下降——審批變慢、利差走闊、抵押率下調，任何一個環節受阻，都可能讓原本可以無縫滾動的債務接不上。

在債務按項目滾動續作的負債結構下，市場利率的持續上行將直接推高重置債務的成本，從而使收益模型裏的融資利率假設失效，導致內部收益率（IRR）的劇烈收縮。

第三重脆弱性，是它的抵押物殘值和客戶集中度，是同一枚硬幣的兩面——前者決定「資產還能賣多少錢」，後者決定「資產還能租給誰」。

在客戶端，CoreWeave在2026年二季度的收入中，有72%竟然只來自三個客戶。瑞銀推斷這其中微軟佔了36%、OpenAI佔了26%、Meta佔了10%。這意味着整條供應鏈的信用，最終全收攏到了少數幾家還在瘋狂燒錢的前沿AI實驗室身上。

如果微軟和OpenAI以後自己跑去建機房，到時候CoreWeave就只能帶着更差的談判條件去和普通企業客戶簽單。

而在資產端，顯卡貶值對它的打擊是毀滅性的。滙豐做過一筆算術：CoreWeave每100美元的資產一年只能產生34美元收入，而GPU顯卡按六年折舊，光折舊就抹去了近一半的收入。再加上機房租金和電費，它實際的可持續經營利潤率只有15%左右，遠低於公司宣稱的25%。

對CoreWeave來說，GPU既是靠它賺錢的工具，又是借錢時的抵押品。一旦顯卡價格因為技術迭代而崩盤，利潤表的折舊和資產負債表的融資能力會同時崩塌。

第四重脆弱性，是短約化趨勢帶來的「先天貧血」。

新一代GPU幾乎一兩年就迭代一次，舊款顯卡的實際效用每年都在以10%以上的速度折損。但為了賺更高的租金，公司開始接一些兩三年的企業短約，但這直接把它暴露在了技術淘汰和顯卡閒置的巨大風險下。

CoreWeave的商業模式酷似房地產開發商，但房子蓋好能賣斷回籠資金，算力卻只能按月收租，而且顯卡幾年就會過時。背後就是在賭三個因素得到保障：算力持續緊張、大客戶持續燒錢、自己能持續拿到最新的顯卡。

只要GPU供給保持緊張、大客戶繼續燒錢、借錢窗口持續敞開，這台龐氏色彩濃厚的機器就能以驚人的速度高速轉動。

但只要其中任何一環出現鬆動，就會像多米諾骨牌一樣相互放大。

03、尾聲

將上述四重脆弱性串聯起來，可以清晰看到該商業模式的底層邏輯：

這暫時並非一個依靠內生利潤驅動擴張的實體經營形態，而是一個靠債務化算力資產，以算力產生的短期收入，繼續維持市場融資信心的金融槓桿模型。

市場衍生品定價的劇烈走闊，本質上是債權人對這種「高負債、短現金流覆蓋、重再融資依賴」結構在利率上升期所面臨的流動性斷裂風險，進行的風險溢價反覆定價，未來一定還會接着發生。

不過，將新興雲廠商的風險等同於傳統雲巨頭（Hyperscaler），在財務邏輯上並不成立。

對於微軟、谷歌等巨頭而言，算力開支本質是主業自由現金流的再分配，充沛的造血能力提供了安全墊；而新興雲廠商缺乏主業造血，資本開支是生存前提，高度依賴債務融資，導致其負債端極易受利率擠壓。

這種資產負債表的本質差異，導致了市場定價邏輯的分化。新興雲廠商面臨的是流動性斷裂的信用懲罰，而傳統巨頭調整僅是估值擠水分。

憑藉強大的業務壁壘與造血能力，超級雲廠在板塊震盪回調時更易吸引抄底資金，成為資金避險的優質承接盤。