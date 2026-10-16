AI泡沫論｜CoreWeave信用風險指標創紀錄！　隱含違約概率達60%

CoreWeave Inc.的信用風險周四升至歷史新高。這家人工智能雲計算公司的高收益債券延續跌勢，其擴大借款規模的計畫令投資者感到不安。



聯合創始人︰公司目標是獲投資級信用評級

彭博引述 ICE Data Services數據顯示，CoreWeave五年期債務違約保護成本一度上漲74.5個基點，至1194.5個基點，創盤中歷史最高水平。信用違約掉期市場隱含該公司未來五年內違約的概率超過60%。

與此同時，CoreWeave債券周四位居美國高收益債市場跌幅前列。根據Trace數據，截至上午9:38，其2031年到期、票息9%的債券每1美元面值價格下跌約3.3美分，至79.9美分，殖利率升至15.6%；同樣於2031年到期、票息9.75%的債券下跌約2.6美分，至約78.65美分，殖利率升至16.2%。

此前，CoreWeave聯合創始人Brannin McBee接受英國《金融時報》採訪時表示，公司目標是獲得投資級信用評級，從而獲得從規模近乎「無限」的資金池借款的資格。相關採訪於周三刊發。

AI支出可持續性擔憂再度升溫

報道又指，AI融資熱潮正令債券投資者不安，一些大型科技公司的風險也在被重新定價，表現為信用保險價格飆升、市場波動加劇以及資產表現走弱。CoreWeave尤其受到關注，因為它是較早進入這一業務領域的公司之一，並一直高度依賴高收益債市場為擴張融資。

與此同時，對AI支出可持續性和成本上升的擔憂再度升溫，周四美國信貸和股票市場開盤普遍走弱。美國9月生產者價格以逾四年來最快速度上漲，顯示潛在通膨壓力仍然較強，也可能使聯儲會官員繼續沿著未來數月進一步加息的路徑前進。

標普道瓊指數旗下CDX投資級指數一度上漲1.75個基點至62.3，創4月2日以來最高水平。該指標隨市場對信用風險的擔憂升溫而上漲。類似的高收益債指數則一度下跌0.4點至105.73，創4月7日以來最低水平；該指數隨市場感知風險上升而下跌。