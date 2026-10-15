AI泡沫論丨雲商CoreWeave債息飆至15厘　惹馬斯克拋下一句︰Yikes

AI雲商CoreWeave 股價在週三暴跌高達 17%，創下該股自今年 2 月以來的最大單日跌幅。與此同時，投資人在四個月前以面值購入該公司 2032 年到期的債務，如今交易價格已跌至不足面值的 78%。

如此急劇的跌幅甚至引來埃隆·馬斯克（Elon Musk）的關注。他在其社交媒體平台上發出「哎呀（yikes）」的驚嘆。CoreWeave的信用違約掉期（CDS）定價顯示，未來五年內發生違約的機率已超過 50%。

2026年6月5日，插圖中展示了「AI Artificial Intelligence」（人工智能）字樣、鍵盤以及一隻機械臂。（Reuters）

極度依賴垃圾債為其設施擴建提供資金

據彭博報道，圍繞著 AI 融資的焦慮感已積聚數月，但 CoreWeave 卻吸引了格外多的關注，因為它是該行業的早期涉足者，且一直極度依賴高收益債券（垃圾債）市場來為其設施擴建提供資金。根據彭博匯編的數據，市場擔憂情緒已蔓延至與 CoreWeave 相關的數據中心支援債券，本週至少有七種此類證券的交易價格下跌。

總部位於新澤西州利文斯頓的 CoreWeave 為 OpenAI、微軟（Microsoft Corp.）和簡街（Jane Street）等公司提供 AI 計算能力和服務。隨著 AI 熱潮導致供應緊張，該公司的產能大部分時間都處於售罄狀態。作為所謂新型雲端企業中規模最大的上市公司，該公司的成長一直被視為 AI 需求的晴雨表，同時也是市場對行業放緩擔憂的風向標。

CoreWeave 共同創辦人 Brannin McBee 在《金融時報》周三發表的採訪中表示，該公司的目標是讓其以晶片為抵押的債務持續贏得高等級評級（正如今年3月首次實現的那樣），並最終讓公司本身也獲得該評級。McBee表示，這將使公司能夠獲取「保險份額中存有的世界上所有的資金」。

公司CEO︰財務狀況「完全足以支持」其債務

然而，根據 D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 的說法，這個投資級別的夢想正與現實迎頭相撞。他此前曾將 CoreWeave 稱為 AI 領域的「次級貸款份額」。該公司的債券收益率目前已高達 15%——這在新債券的一級市場中幾乎是聞所未聞的。

「他們已經失去了甚至以 9% 利率借貸的能力——這是一個非常令人擔憂 fam 的因素，」 Gil Luria週三在接受彭博電視台採訪時表示。

「如果 CoreWeave 以 9% 的利率借貸，而他們能從中獲得的最佳回報率僅為5%，那麼無論他們將規模擴大到多大，他們每時每刻都在毀滅價值，」他指出。「對於那種完全依賴債務為其所有投資提供資金的新型雲端企業（neocloud）來說，情況尤其如此。我們利用越多槓桿來建造數據中心，為系統帶來的風險就越大。」

另據彭博社看到的內部郵件顯示，CoreWeave 執行長 Michael Intrator 表示，公司的財務狀況「完全足以支持」其債務義務。

「當你在建立一家新型技術公司時，總會有一段時期市場會產生誤解並表現得不理性，」英特拉托在郵件中寫道。「我們對自己的商業模式、客戶、卓越的執行品質，以及圍繞我們所建立的財務引擎展現出的不懈自律充滿信心。」

CoreWeave 的代表證實了該郵件的內容。在一份追加聲明中，該公司表示，其已簽約的積壓訂單完全支持償還擔保債務和母公司層面的無擔保義務，而無需任何客戶續簽合同或重新租賃抵押品。

CoreWeave 從不掩飾其爭取更高信用評級的目標。該公司上個月在一份聲明中表示，其「目標是將其企業信用狀況提升至投資級別」。但近幾個月來，其債務表現疲軟，並在本週隨著 AI 晶片、設備和雲端服務等領域的股票陷入動盪而再次大幅下滑。