保費融資平民化　驚現逾9倍槓桿！　保監局警告︰存四大風險

買樓可做按揭，買保險也可用保費融資，從而購得大額保險，而過去較多為高資產淨值人士，透過私人銀行或財務顧問來做。但保監局數據顯示，今年上半年保費融資業務佔新造業務保费約36%，較2025年的19%有所明顯上升，保監局執行董事(長期業務)呂愈國表示，該比例未有冷卻跡象。同時，市場也出現9倍以上高槓桿產品，僅需支付不到一成所需保費，吸引客戶「以小博大」，但意味相關風險也遭放大。



保監局數據顯示，今年上半年保費融資業務佔新造業務保费約36%，較2025年的19%有所明顯上升，該比例未有冷卻跡象。同時，市場也出現9倍以上高槓桿產品。

或被銀行Call Loan 較適合高淨值人士

呂愈國表示，保費融資「以小博大」其實存四大風險，包括保單回報非保證，加息環境下還款利息成本增加，更存在被銀行Call Loan要求即時還款及提早退保，以及喪失保單權利風險。故此並非人人適合，槓桿借貸屬高風險行爲，一般而言，只有流動資產充足、收入相對充裕，具備較高風險承受能力，隨時「還得到」高淨值人士，才較有條件考慮相關安排，並不適合不符合相關條件普羅大眾或零售客戶。

不過，他透露，近期觀察到保費融資多了「零售化」情況，中高產人士也會做，而保單額可低至少於1,000萬元，或者500萬元，以槓桿約10倍計算，其實門欄低至50萬元便可做到。

美加息現瑞郎等外幣貸款 門欄可低至50萬港元

同時，市場上多以港幣貸款購買美元保單，去年以來港幣利率逐漸回落，與美元利率上升形成反差，令投保人作槓桿融資和利息套戥。但美國已啟動加息，而近期更出現境外銀行提供其他低息貨幣如瑞士法郎，進行保費融資情況，額外衍生外幣利率、進率、跨境法律風險。

針對保費融資回升等情況，保監局與金管局今年6月以來安排了第三次聯合查察，預計於年尾前完成。該次查察對象包括保險公司及銀行，保監局行為監管部主管(署理)吳維權表示，完成後將基於查察結果，與金管局商談適當監管措施，預計將在負擔能力評估等方面，有所工作。

針對保費融資回升等情況，保監局與金管局今年6月以來安排了第三次聯合查察，預計於年尾前完成。

與金管查察年尾完成 加強負擔能力評估工作

呂愈國表示，保單融資投保人需承受當中的非保證利益波動、貸款利率波動及匯率波動的三種風險。非保證利益波動風險方面，保費融資多用於分紅險，分紅保單保單利益非保證，在極端情況下可以是零。如購買保單時聲明為長期持有（如20年以上或終身），保險公司或就此假設投保人並不會提前退保。如大量投保人因保費融資而提前退保，與保險公司的退保假設嚴重偏離，或會影響保單整體非保證利益水平。

同時，保費融資貸款利率通常並非固定，一旦利率上升，利息支出即時上升，例如早年瑞郎均短期加息超200點子，投保人可能對瑞郎角利率波動情況及影響因素非常陌生，難以判斷把握。

利息成本非固定 加息增還款成本

另外，如果貸款幣種較保單幣種升值，貸款利息和本金均升值，意味償債成本大幅上升。保單價值貶值可能導致貸款成數（貸款金額/保單價值）跌破銀行要求，另需追加抵押品或保證金。例如過去10年，瑞郎兌美元由最低位到最高位升30%。2015年瑞士央行突然取消對歐羅上限，當日瑞郎對美元升20%。投保人對外幣匯率波動可能同樣陌生，難以判斷把握。

而事實上，投保人並非承受單一風險，上述風險可能叠加發生，原先的預期回報將成為大幅虧損。而風險更大的是，如果貸款由境外銀行提供，貸款合約受境外法律管轄，銀行行爲受境外監管機構監管就任何貸款糾紛或爭議，貸款人無法在香港尋求協助，跨境投訴或訴諸法律钓難度和成本極高。