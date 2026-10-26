新股連環急剎車！　微億智造上市前3天喊停　近日第3宗｜新股IPO

近期，內地監管一邊從嚴審查內地公司來香港上市。另一邊廂，證監會嚴打IPO造假。相關內地公司亦紛紛放緩IPO進度。



繼金融科技服務公司四方精創（6700）、瘦西湖文旅（6157）上市前夕突然宣佈暫緩IPO後，工業具身智能機械人公司微億智造(3275)於上市前3日公布，經考慮包括現行市況等多項因素，決定延遲全球發售及其擬於聯交所主板上市。公司同時表示，仍致力於適時完成全球發售及上市。



近日，證監會嚴打IPO造假，勒令包括茶百道、撥康視雲、銀建國際多家公司停牌。（資料圖片）

距敲鐘僅剩3天 兩公司突發公告暫緩上市

據悉，微億智造原計劃發行3727.58萬股，每股招股價16.63元至21.46元，集資最多約8億元；一手100股，入場費2167.64元，原計劃於10月28日上市，保薦人為東方證券國際。與之相似，瘦西湖文旅（6157）原定上週五（23日）來港上市，亦在上市前3天突然宣布暫緩 IPO。公司表示因現行市況決定延遲全球發售，並安排退回申購股款。

微億智造稱，透過白表eIPO服務申請香港發售股份的申請股款(包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費)將獲全數退還，不計利息。倘申請股款由單一銀行賬戶支付，白表電子退款退款指示將於10月28日(周三)發送至相關申請付款銀行賬戶。倘申請股款由多個銀行賬戶支付，退款將於10月28日以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往申請人於相關申請中所示的地址。