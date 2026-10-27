李寧曾飆近7% 　擬派特別息消息　掩蓋季度零售流水低單位數下滑

李寧（2331）公布截至9月底止第三季度營運數據，整體零售流水按年輕微下降，錄得低單位數跌幅；集團同時宣布，將於11月5日召開董事會會議，審議向股東宣派特別股息之事宜。受派息消息提振，李寧一度升近7%，最新仍升逾4%報13.39元。



李寧第三季零售流水按年錄低單位數下跌，另公布擬派特別息。（資料圖片）

線下批發渠道受壓 電商表現突出

按渠道劃分，線下零售及批發渠道合計錄得中單位數跌幅。其中，直接經營的零售渠道表現平穩，按年持平；特許經銷商營運的批發渠道則錄得中單位數下降，反映分銷層面仍面對一定壓力。相對而言，電子商務虛擬店舖業務表現亮眼，錄得高單位數增長，成為整體銷售的主要支撐。

李寧YOUNG店數減少

銷售點數目方面，截至9月底，集團於中國市場的銷售點（不包括李寧YOUNG）共6,099個，較上一季末淨增36個，年初至今累計淨增8個。期內零售業務銷售點淨減少61個，批發業務則淨增加69個，顯示集團持續優化渠道結構，將資源傾斜至批發網絡。童裝業務方面，李寧YOUNG銷售點共1,491個，較上一季末淨減少25個，年初至今累計淨減27個，反映集團正精簡相關業務布局。

11.05董事會審議特別息

集團另公布，將於11月5日舉行董事會會議，議程包括考慮及批准向公司股東宣派特別股息。市場關注此舉是否意味集團在業務調整期仍有意透過股息回饋股東，投資者宜留意後續公布。