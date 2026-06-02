Stephen Curry史提芬·居里宣布加盟李寧！簽10年天價長約原因曝光

金州勇士（Golden State Warriors）當家球星史提芬·居里（Stephen Curry）早前告別合作13年的Under Armour（UA）後，一直令外界猜測這位巨星最終花落誰家。結果，Stephen Curry終對外宣布其個人品牌 Curry Brand，已與中國運動巨頭李寧（Li-Ning，港交所上市代碼：2331）簽署了一份長達 10 年的全球戰略合作協議，這無疑是一場體育商業史上的大地震。



這位 38 歲、手握四枚 NBA 總冠軍戒指及巴黎奧運金牌的傳奇射手，自去年 11 月與Under Armour（UA）分道揚鑣後，便成為球鞋市場上最具商業價值的「自由球員」。半年多來，球圈一直猜測他的下一家落腳點，答案終於由居里本人親自揭曉。他形容這份長約為「一生一次的夥伴關係（the partnership of a lifetime）」。

居里。（Getty Images）

外界普遍好奇，在全球眾多運動品牌巨頭的瘋狂追逐中，Stephen Curry為何會選擇李寧？

居里在個人公開信中坦言，自己在球鞋自由球員期間，親自測試了許多品牌的產品，而李寧球鞋的舒適度與實戰性能給了他極大的震撼。另外，他的勇士隊友占美·畢拿（Jimmy Butler）及傳奇球星迪韋恩·韋迪（Dwyane Wade），近年身穿李寧「Way of Wade」系列表現出色，亦扮演了關鍵的「推銷員」角色，令讓他對李寧增加了極大信任。

其次，今次簽的遠不止是單純代言人合約，因為李寧為Stephen Curry開出的條件，遠比傳統推出「簽名鞋組合」的合約更具誘惑力。根據 ESPN 高級記者 Shams Charania 披露的最新合約細節，這份 10 年合約的合作範疇包括以下3大方面。

其一，是建立全方位產品線，涵蓋專業籃球、運動休閒，更史無前例地包含一條完整的專屬高爾夫球產品線（Full Golf Line）。眾所周知，Stephen Curry私底下是一名瘋狂的高爾夫球愛好者，李寧承諾將全力助他開拓高爾夫球市場，這與他準備步入職業生涯黃昏期的轉型規劃完美契合。

其次，Stephen Curry享有品牌主導權與「主理人」身份，讓他獲得了在其品牌Curry Brand下自行簽約其他男、女運動員的權利，這意味著他正式成為商業帝國的掌舵人，為Curry Brand日後發展定立重要一步。

此外，雙方已著手規劃線下門市的發展，未來將在中國與美國兩地，開設獨立的 Curry Brand 實體專門店，直接向北美本土市場的核心消費者招手。李寧為Stephen Curry開出全面而優越的條件，無疑是雙方決定展開長期合作的關鍵一環。

Stephen Curry亦表示，身為一名運動員，他非常渴望從李寧的經歷知道，如何將一個以自己名字命名的公司培養成國際巨企，這種「運動員創辦人懂運動員」的底蘊，成了其他競爭對手無法複製的獨特優勢，最終成功嬴得Stephen Curry加盟合作。