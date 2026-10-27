審計費劈價潮｜84%換核數師減費　近半劈兩成　會財局：恐損質素

香港資本市場活動持續發展復甦，公眾利益實體審計市場亦同步擴展。會計及財務匯報局（簡稱會財局）研究報告顯示，上市公司數目由2021年的2572間增至2025年的2686間；獲委聘的本地核數師事務所，亦由2021年的41間增至2025年的51間。



中型事務所搶灘 市佔四年翻倍至38%

市場結構亦有所轉變，中型事務所承接的公眾利益實體審計項目數目佔比，由2020年的23%升至2024年的38%，而大型事務所的相應佔比則由68%調整至54%。若按受審計上市公司的市值計算，大型事務所仍佔市場主要份額，按受審計上市公司的市值計算，市場佔有率則約為由2020年的92%微調至2024年的87%。

會財局報告顯示，減費情況在更換核數師的審計項目中尤為顯著（視覺中國）

逾八成換核數師個案「劈價」

研究亦顯示，公眾利益實體審計費用總額於2021至2023年均錄得按年增長，其後於2024 年按年下跌 4.5%，減費情況在更換核數師的審計項目中尤為顯著。在2024年的346 宗更換核數師個案中，84%的新任核數師收取的審計費用低於前任核數師，近半數個案的減幅達 20% 或以上；持續審計項目的費用亦平均下跌1.5%。

會財局警告，大幅減費會對審計質素構成實質風險。在2025年查察的首年審計項目中，有10宗新任核數師收費低於前任，其中9宗的審計質素被評為「需要改進」或「需要重大改進」。局方呼籲上市公司及審計委員會，須審慎評估費用是否足以支持所需的審計工作及資源投入，切實維護資本市場誠信。