信和黃永光看好北都、港迎「新黃金期」　近2900伙市區盤待推

信和置業（0083）今日（27日）舉行股東周年大會，主席黃永光在會上明確表態，對香港未來發展及北部都會區前景極具信心，形容北都正步入香港發展的「新黃金發展期」。



信和置業主席黃永光在股東會上明確表態，對香港未來發展及北部都會區前景極具信心。（信置提供）

首階段涉物流住宅公園 密切留意新田河套招標

集團早前聯同另外5間企業組成財團，成功投得洪水橋／厦村新發展區首個「片區開發」試點項目，中標價10.3億港元，總面積：近11公頃，總投資額估計達168億港元。

信和置業主席黃永光表示︰「北都除了創科，除了大學城、醫院，住宅也是很重要，中央政府及香港政府均希望香港人住好些。我們第一塊洪水橋項目，主要就是有公園、有高科技物流中心，以及有住宅。當然我們也在觀望，其他如新田、河套、洪水橋、粉嶺等，接下來政府有不同北都板塊推出，我們屆時也會研究。」

他續指，集團去年共吸納4幅分別來自政府、市建局及港鐵的地皮，未來將善用穩健的財政儲備，審慎積極地參與市場競爭。

10月一手交投逾1700宗

講及樓市，集團執行董事田兆源指出，本港樓市根基穩固，10月至今一手市場交投活躍，成交量已突破1,700宗。受惠於各項人才引進計劃及非本地學生來港升學，本港租賃及置業需求得到有力支撐，市場更屢見投資者大手入市掃貨。

推盤部署方面，田兆源表示，集團目前於紅磡及宋王臺等市區核心地段儲備有多個住宅項目，合共涉及約2,900伙，將按既定步調陸續推向市場。

黃金周酒店入住率逾八成 不貿然建學生宿舍

旅遊與零售復甦方面，首席財務總裁兼聯席董事周承雯指出，今年本港訪港旅客總量及過夜旅客均錄得平穩增長；在剛過去的「十一黃金周」期間，集團旗下酒店入住率更突破八成，營運表現理想。

首席商務總裁蔡碧林補充，旗下商場透過持續策劃大型盛事帶動消費人流，包括大型體育賽事、張國榮紀念活動及萬聖節主題推廣等，期望帶動本地消費情緒，看好明年旅遊及零售業延續升勢。

被問及市場關注的學生宿舍商機，蔡碧林回應指，集團旗下物業現時出租率理想，若貿然將現有物業翻新作宿舍，未必符合最大經濟效益；然而，集團目前現金流充裕，將學生宿舍視為整體投地策略的一部分，日後若有合適地皮招標，將積極研究參與。