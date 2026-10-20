信置、招商局「瑅海」上樓書涉451伙　主打兩房　最細339呎一房戶

信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA）今日（20日）上載樓書，涉及451伙，主打兩房佔最多。當中最細一伙為339呎一房單位。預計關鍵日期2028年9月30日，樓花期為23個月。



瑅海細分兩座發展，涉及451伙，實用面積339至1,147平方呎。當中第一座標準樓層最多一梯10伙，另第二座標準樓層最多一梯11伙，共用三部升降機。

當中一房涉及14伙，實用面積339平方呎；兩房涉及393伙，實用面積343至510平方呎；三房涉及41伙，實用面積668至690平方呎；四房涉及3伙，實用面積1,111至1,147平方呎。

市建局紅磡重建項目瑅海涉及451伙，細分兩座發展。

最細一伙339呎 屬一房戶

當中最細一伙為第1座9至17樓C2及C3室，實用面積339平方呎，屬一房間隔，採開放式廚房設計並設於大門入口旁，浴室無窗屬黑廁。另最大一伙為第1座29樓A1室，實用面積1,147平方呎，屬四房間隔，連904平方呎天台，採梗廚設計並內置樓梯上落。

瑅海（ONE MARINA）所在地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中招財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。

最細一伙為第1座9至17樓C2及C3室，實用面積339平方呎，屬一房間隔，採開放式廚房設計並設於大門入口旁，浴室無窗屬黑廁。

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