信置、招商局紅磡新盤「瑅海」下周開放示範單位　料月內開價

信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA）早前上載樓書，涉451伙。信和置業執行董事田兆源表示，項目上載樓書後接獲不少查詢，預告於日內公佈最新銷售部署，另透露，最快下星期開放兩伙示範單位予傳媒參觀，有機會月內開價及下月開售。



田兆源進一步介紹，項目示位包括1伙三房連裝修及1伙兩房清水單位。當中三房示位是參考第1座5樓至26樓A1單位為藍本，實用面積690平方呎，屬三房一套連工作間及廁所間隔，外望海景。他透露，雖項目大部分前排單位外望海景，但該類三房海景戶全盤僅設41伙，將以招標形式發售。

至於市況方面，田兆源觀察到，近期新盤市場氣氛熾熱，住宅成交理想，加上租金水平亦持續向上，故認為本港住宅剛需強勁。

全盤451伙 每呎樓面地價8571元

瑅海細分兩座發展，涉及451伙，實用面積339至1,147平方呎。當中一房14伙、兩房393伙、三房41伙及四房3伙。

項目所在地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中招財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。

信置、招商局土瓜灣「瑅海」。

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