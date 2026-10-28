Samsung家電疑為撤出香港作準備　官網顯示雪櫃、洗衣機等均售罄

三星電子疑撤出香港家電市場！Samsung（三星）香港網站目前已停止售買包括雪櫃、洗衣機、冷氣機和吸塵器在內大型家用電器。



記者在Samsung香港官網發現，雪櫃、洗衣乾衣機、冷氣機和吸塵器在內大型家用電器目前顯示「售罄」。記者於同一官網，選擇「流動產品」及「電視影音」產品，如點選其中一款Galaxy 智能手機，官網則如常可繼續「購買」。客服稱生活家電暫時缺貨，未收到撤出通知。

據Korea Economic TV（韓國經濟電視台）昨日（27日）引述電子行業官員稱，Samsung香港子公司約在一至兩個月前已開始為撤出作準備。

該電視台指出，香港包含在Samsung於今年5月宣布的中國家電銷售中止範圍之內。Samsung於2026年5月在中國官網發布公告，宣布停止在中國大陸市場銷售包括電視、顯示器、冷氣機、雪櫃在內的所有家電產品，手機業務則不受影響。

就撤出香港消息及網頁「異樣」，記者正向三星香港查詢。

據報競爭加劇成撤出主因

報道又指，香港家電市場規模估計達2.7萬億韓元，人均GDP超過5萬美元，歷來對進口高端家電需求強勁。2025年，Samsung在香港雪櫃市場以15%的市佔率排名第三，僅次於日本日立（Hitachi）及美國惠而浦（Whirlpool）。

報道分析，難以維持市場份額是Samsung撤出的關鍵因素。在高端家電市場，Samsung面對日本及美國老牌品牌的激烈競爭；在中端及入門級市場，中國製造商則以價格戰進一步擠壓Samsung的空間。