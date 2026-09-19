Samsung Galaxy S27 Ultra最新爆料：取消3倍鏡頭改押注5倍長焦！

Samsung Galaxy S27 Ultra最新爆料：Samsung下一代旗艦手機的研發進度再度被供應鏈摸底。近期有消息指出，Galaxy S27 Ultra將會維持5000萬像素的5倍光學變焦遠攝鏡頭；另一方面，傳聞中或取代現有產品線的Galaxy S27 Pro（亦有推測為新型號）電池組近期出現在印度BIS認證清單中，預示這款新機正一步步走向量產階段。



Galaxy S27 Ultra將會維持5000萬像素的5倍光學變焦遠攝鏡頭。（X）

Samsung S27 Ultra為何堅持保留5倍長焦鏡頭

針對上一代鏡頭設計的討論一直沒停過，先前曾有消息透露Samsung曾測試過1/1.9吋感光元件的4倍光學長焦鏡頭，引發不少討論。不過根據《Techritual》報道，Samsung最終拍板定案，在S27 Ultra上繼續使用由Sony供應的5000萬像素5倍長焦感光元件，藉此維護高倍率遠攝的畫質優勢。

Galaxy S27 Ultra這次打算徹底取消過去沿用多年的1000萬像素3倍長焦鏡頭，轉而將相機模組空間留給大底主鏡與大容量電池。超廣角鏡頭則預計維持5000萬像素，前置鏡頭除了沿用1200萬像素的說法外，亦有供應鏈傳出可能升級至全新1600萬像素自動對焦感光元件。

Samsung Galaxy S27全系列。（X）

S27 Pro通過印度BIS認證，電池容量有多大？

Galaxy S27 Pro的電池組近期已被發現正式列入印度BIS認證庫。

內建電池傳出已經取得印度BIS認證。（X）

據海外認證及科技爆料指出，型號EB-BS957CBY電池已現身印度BIS與中國3C認證；而先前坊間流傳額定容量約5087mAh（典型值約5200mAh）的規格，實為市場預期與供應鏈推測，BIS認證文件本身並未直接標註電量數值。業界推測，Samsung之所以能讓機身維持輕薄的同時拉高電量，主要歸功於全新導入的矽碳電池技術。同系列的S27 Ultra更傳出典型電量有機會衝上5700mAh至5800mAh之間，這對於近年電量停滯在5000mAh的Samsung旗艦陣營來說，改動幅度相當有感。

這次規格調整對用家體驗有何影響？

取消3倍鏡頭、保留5倍鏡頭，加上電池能量密度的突破，顯示Samsung正在重新梳理旗下旗艦機型的戰略定位。對於經常拍攝遠景或舞台演唱會的用家而言，5倍長焦的保留確保了遠攝的強悍實力；而矽碳電池技術的引入，則直接改善以往旗艦機續航受限的困境。

目前各家監管機構的認證流程已悄悄啟動，隨著供應鏈組件逐步敲定，未來幾個月內預計將有更多關於S27系列的快充功率與晶片配置細節釋出。