黃仁勳拿Samsung摺機成焦點　特朗普來電怒斥：不能放慢AI發展

英偉達CEO黃仁勳再度被拍到使用Samsung最新摺疊手機。韓媒報道，黃仁勳14日在美國洛杉磯參加「All-In Summit 2026」時，公開拿出Samsung最新款Galaxy Z Fold8，甚至在現場接起美國總統特朗普的電話，成為全場焦點。



活動現場，特朗普打電話給黃仁勳，黃仁勳隨即開啟手機擴音，並把手機螢幕舉起讓現場觀眾看到，畫面上清楚顯示來電名稱「President Trump」，也讓他手上的Galaxy Z Fold8意外成為韓國媒體關注的焦點。

特朗普打電話給黃仁勳，黃仁勳隨即開啟手機擴音，並把手機螢幕舉起讓現場觀眾看到，畫面上清楚顯示來電名稱「President Trump」。（YouTube@All-In Podcast）

這並非黃仁勳第一次使用Samsung摺疊手機。韓媒指出，今年5月，黃仁勳陪同特朗普訪問中國期間，也曾被拍到使用Galaxy Z Fold7。當時使用的手機，是Samsung電子會長李在鎔送給他的禮物。

至於這一次黃仁勳手上的Galaxy Z Fold8從何而來，目前並不清楚。科技業人士分析，不論取得手機的方式為何，全球AI產業重量級人物公開使用Samsung最新摺疊手機，對Samsung來說都具有相當程度的宣傳效果。

黃仁勳活動期間改拿三星Fold8摺疊機▼▼▼

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除了摺疊手機成為話題，當天黃仁勳與特朗普談話內容同樣受到關注。特朗普在電話中表示，美國「不會容許AI產業放慢腳步」，公開反對近期出現的「AI發展降速」主張。

近期，Anthropic CEO阿莫迪（Dario Amodei）曾主張，AI開發速度應該放慢，以爭取時間建立必要的安全機制，OpenAI CEO奧特曼（Sam Altman）等人也表達認同。

不過，特朗普對此強烈反彈，認為主張放慢AI發展的人，是在「被不希望AI進步的勢力操弄」。特朗普甚至指出，背後可能涉及政治勢力，也可能是中國，並形容這種說法是「騙局」。

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