全球第二大穩定幣公司Circle委港區舵手　瞄準區塊鏈與AI金融基建

在紐交所上市、全球第二大美元穩定幣 USDC 的發行商 Circle Internet Group（CRCL）周二宣布，委任何定怡（Patricia Ho）出任香港總經理，負責統籌該互聯網金融平台在港的業務拓展。是次人事任命被市場視為 Circle 深化亞太區布局、鞏固香港作為跨境金融樞紐戰略地位的重要一步。



Circle 委任何定怡（Patricia Ho）出任香港總經理。

香港列為重點市場

Circle在公告中指出，香港作為國際金融中心及跨境商業的關鍵節點，一直是集團的重點市場。隨著區塊鏈與人工智能賦能的金融基礎設施，對全球金融機構、企業及開發者的重要性與日俱增，香港的戰略價值亦隨之提升。何定怡履新後，將主力透過戰略合作及市場賦能推動 Circle 在港增長，並加強與政府及業界持份者的溝通。

逾20年金融科技跨界經驗

翻查背景，何定怡在金融與科技交匯領域擁有超過二十年經驗，兼具金融、科技及法律三方面的專業，過往戰績包括推動新興技術商業化，以及在快速演變的監管環境中實現業務規模化。過去八年，她先後於 Galaxy Digital、OKX 及 WeLab 擔任高管職務，職責涵蓋企業戰略、營運、法律及監管合規；此前，她亦曾在滙豐銀行及年利達律師事務所出任資本市場及監管律師，為期長達十四年。

Circle董事總經理Saeeda Jaffar博士指，委港區舵手彰顯集團對香港市場的堅定承諾。﹙資料圖片﹚

管理層：彰顯對港承諾

Circle董事總經理Saeeda Jaffar博士表示，是次任命充分彰顯集團對香港市場的堅定承諾，並形容香港是Circle亞太區戰略的基石。她指出，何定怡兼具深厚的監管資歷、頂尖金融科技公司與銀行的管理經驗，以及對香港商業環境的實戰經歷，這份獨特背景使其成為帶領Circle在港拓展業務的不二之選，集團對其加入表示歡迎。

市場分析認為，隨着全球金融機構加快採用區塊鏈及 AI 基建，Circle此番人事布局，反映其有意藉香港的制度優勢與人才網絡，進一步搶佔亞太區數字金融市場份額。