Circle瀉逾15%　BIS對穩定幣發嚴厲風險警告　憂陷崩潰遭「賤賣」

穩定幣近期成為市場人士焦點，作為穩定幣第一股的美股Circle上市後曾升超過8倍，股價直迫300美元。不過國際清算銀行（BIS）對穩定幣發出嚴厲風險警告，拖累該股於周二（24日）大瀉逾15%，收市報222.81美元。



國際清算銀行總部位為瑞士，有「央行的銀行」之稱。（路透社）

稱穩定幣存多重系統性風險

BIS在即將於周日發布的年度報告的提前章節中警告，指出穩定幣作為可靠貨幣形式存在不足，在缺乏監管的情況下對金融穩定和貨幣主權構成風險。同時指出穩定幣存在多重系統性風險，包括可能削弱貨幣主權、透明度問題、新興市場資本外逃風險。

BIS經濟顧問Hyun Song Shin表示，穩定幣缺乏央行法幣提供的傳統結算功能，類似於19世紀美國自由銀行時代流通的私人銀行券，可能因發行商不同而以不同匯率交易。Hyun Song Shin又表示如果穩定幣崩潰，那麼支持穩定幣的資產可能會被「賤賣」，就像2022年TerraUSD （UST） 和加密貨幣LUNA。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

另一方面，央視旗下「玉淵譚天」發表題為《穩定幣，是美元的「救心丸」嗎？》文章，表示美國積極推動穩定幣的目的，不僅為化解美債風險，其更大的目標還在於加深美元對全球金融體系影響。

文章指，如果穩定幣不加以限制地傳播，美元的影響力將更侵蝕他國的主權貨幣體系。意大利財長已發出警告，與美元掛鉤的穩定幣可能「排擠」歐元。而對於那些本幣系統脆弱、通脹高企的開發中國家而言，這種衝擊將更為直接和猛烈。由此可見，在美國看來，穩定幣不僅是解決美債問題的「救心丸」，又將成為美元霸權向全球數字金融領域滲透的一個窗口。

央視﹕穩定幣背後牽動金融穩定等問題

文章表示，穩定幣是金融創新工具，金融資產金融交易的數位化也是未來的趨勢。但穩定幣背後牽動著金融穩定、監管和國家債務結構等一系列根本性問題，需要謹慎對待，徐徐推進。若不能合理設計，反而忽視其風險屬性，將其用作增加債務的槓桿工具，拖延美元自身實質問題的解決，甚至作為收割別國貨幣主權的「鐮刀」，無疑將導致風險積聚，給美國金融體系的運作帶來反噬。