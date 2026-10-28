AI熱潮帶動　本港9月出口勁飆64.9%　創逾40年以來最大單月升幅！

受人工智能相關電子產品的出口表現持續強勁所帶動，本港9月商品出口以貨值計按年進一步飆升64.9%，不但連續第20個月錄得雙位數增長，更創下超過四十年以來最快的單月按年增長。



出口8月升53%、9月再升65%

政府統計處公布，繼8月份出口升53%後，9月份商品整體出口貨值為7,626億元，按年升64.9%。與此同時，繼8月份進口升60%後，9月份商品進口貨值為8,089億元，按年升57.8%。

9月份錄得有形貿易逆差463億元，相等於商品進口貨值的5.7%。

今年首9個月的商品整體出口貨值按年升45.2%，商品進口貨值上升45%。首9個月錄得有形貿易逆差4177億元，相等於商品進口貨值的7%。

9月商品出口以貨值計按年進一步飆升64.9%，連續第20個月錄得雙位數增長。（資料圖片／歐嘉樂攝）

出口台灣貨值 勁升1.6倍

9月份按年比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升67.5%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣升1.59倍、馬來西亞升1.32倍、泰國升1.18倍、新加坡升77.5%和中國內地升68.1%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是墨西哥升1.48倍和美國升1.33倍。

今年首9個月計，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得按年升幅，尤其是台灣（升82.2%）、新加坡（升81.8%）、美國（升70.7%）、泰國（升64.2%）、馬來西亞（升62.3%）和內地（升49.4%）。

人工智能相關電子產品的出口表現持續強勁，帶動港出口勁升。（ASML）

超過四十年以來最快單月增長

政府發言人表示，受人工智能相關電子產品的出口表現持續強勁所帶動，9月商品出口以貨值計按年進一步飆升64.9%，連續第20個月錄得雙位數增長，並創下超過四十年以來最快的單月按年增長。輸往所有主要市場的出口均顯著上升。

展望未來，香港的商品貿易表現將繼續受惠於當前強勁的人工智能相關投資熱潮及強韌的環球經濟增長。然而，外圍不確定性值得密切關注，包括中東衝突、主要經濟體的貿易保護主義措施，以及環球人工智能投資快速擴張的相關風險。