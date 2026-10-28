SKHY｜SK海力士美股初段飆一成　財報超預期兼加碼回報股東

SK海力士（SKHY）第三季度利潤超預期激增六倍，並宣布向股東額外回饋約450億美元，顯示記憶晶片需求依然強勁。該股周四在韓國市場大升11%高見 149.4萬億韓元後，在美股開市早段，「跟升」10.4%，報160.51美元。



據彭博報道，這家全球第二大記憶晶片製造商重申，預計用於AI算力基建的記憶晶片供應短缺將至少持續到2030年。管理層表示，在傳統記憶晶片和高帶寬內存（HBM）至2029年的產能售罄後，公司將大舉投資擴大產能。

SK海力士公佈，截至9月的季度營業利潤為83.3萬億韓元，高於分析師平均預估的77.5萬億韓元。營收升至104.6萬億韓元，也超過99萬億韓元的平均預測。

這份業績進一步增強了市場對AI數據中心建設持續拉動記憶晶片需求、進而支撐公司盈利的信心。

SK海力士（SKHY）第三季度利潤超預期激增六倍。（Reuters）

業績回應需求及回饋股東兩問題

Fibonacci Asset Management Global執行長Jung In Yun向彭博表示：「投資者此前一直在質疑AI需求能否持續，以及這輪盈利激增最終有多少能夠回饋股東。這份財報回應了這兩方面的擔憂。」

SK海力士表示，將在本財年剩餘時間通過股票回購和派息向股東回饋60萬億韓元，公司此前已宣布規模40萬億韓元的股東回報計畫。其中很大一部分資金來自今年早些時候出售鎧俠股票獲得的收益。

麥格理的研究顯示，記憶晶片目前約占AI數據中心全部支出的三分之一。SK海力士憑借與輝達的緊密合作，在這一市場佔據重要地位。麥格理表示，隨著HBM價格預計在2027年上漲逾一倍，未來幾年記憶晶片在整體AI硬體支出中的佔比還將上升。