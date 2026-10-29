港府倡增人民幣應用　聯匯之父祈連活︰僅屬姿態　無礙港元地位

港府早前發表五年規劃，提出由政府帶頭積極研究和推動在更多合適場景下，以人民幣支付政府開支，引發外界憂慮將威脅港元地位。「聯匯之父」、香港智庫Chartwell Institute資深顧問祈連活﹙John Greenwood﹚表示，此舉不會威脅到港元地位，或者對聯匯制度帶來影響。



他相信港府只是用以姿態上的表達﹙gesture﹚，顯示願意提升人民幣應用，深化作為離岸人民幣業務樞紐發展，相信中港政府仍然希望維持現有港元與美元掛鉤的聯匯制度。



祈連活表示，新建議下，不認為港府會大幅加大人民幣開支佔比。（資料圖片）

香港維持一定程度自主獨立 對內地有利

祈連活表示，維持港元與美元掛鉤，香港金融等方面仍能夠繼續保持一定程度的自主及獨立性，這對中國內地會非常有用，因能夠作為面對大額資金流出及流入時的緩衝，令內地能夠避免受到這些衝擊影響。

政府消息人士早前在五年規劃發布當日稱，目前港府每月支付約2,000萬元人民幣，僅佔總開支約 0.03%。祈連活表示，新建議下，不認為港府會大幅加大人民幣開支佔比，可能只會用於從內地採購設備，只是用以姿態上的表達。

港元與美元掛鉤 美國也獲利

祈連活並相信，除了中港政府仍然希望維持現有港元與美元掛鉤的聯匯制度，其實美國方面也是如此。美國總統特朗普第一次上任時，有聲音曾威脅港元與美元脫鉤，但他們很快就發現外幣包括港元和美元掛鉤對美國非常有利，包括有很多美資銀行已進駐香港，港元掛鉤美元，使其能夠無需承擔港元與美元之間的匯率波動風險。

同時，為維持聯匯匯率，香港必須維持極為龐大的外匯儲備，而後者絕大部分都投資在美國國債等高流動性的美元資產上，為美債提供龐大且穩定的需求。

祈連活認為，外幣包括港元和美元掛鉤對美國非常有利。（路透社）

聯儲局或再加息3次 港受「小傷害」好過港元與美元脫鉤

另一邊廂，面對市場不時有「噪音」建議或威脅港元與美元脫鉤，與人民幣或者其他一籃子貨幣掛鉤。祈連活仍堅信，維持港元與美元掛鉤的聯滙制度，對香港最為有利，如非港元將大幅波動，或將遭遇大幅市場拋售，導致高通脹等問題。

不過，與美元掛鉤也意味沒有獨立的貨幣政策，利率需要跟隨美元波動。美國聯儲局上月啟動三年來首次加息，祈連活表示，面對通脹壓力，預計聯儲局未來一年仍會加息1至3次，而港息料也將跟隨美息上升，這意味對資產價格包括樓價會帶來負面影響。但他指出，這些僅屬「小傷害」，因為與美元脫鉤會導致高通脹等更大問題。