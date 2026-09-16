施政報告2026｜推動人民幣支付政府開支　網民4大分析:1對1即刻收

【施政報告 / 施政報告2026 / 香港五年規劃】行政長官李家超今日（16日）發表《施政報告》2026，並公布首個五年規劃。在「五年規劃」環節內，李家超宣布一系列支持金融業發展措施。其中，李家超指出，推動以人民幣支付政府開支，特區政府帶頭積極研究和推動在更多合適的場景下以人民幣支付政府開支。

消息人士指出，由於政府發行人民幣債券，須以人民幣償還債務及支付利息等。另外，政府部門亦會適時以人民幣支付，例如向供應商付款。不過，據悉，港府沒有計劃以人民幣向公務員支付薪酬。

消息一出，不少港人關心此舉對日常生活、職場競爭及港元未來的影響，更隨即引起網民熱烈討論！



2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

焦點一：會否「人仔出糧」？網民：1:1即刻收

雖然政府已澄清無意更改公務員發薪貨幣，但「人民幣出糧」依然是網民討論熱點。不少網民表示：「係咪公務員齊齊人民幣出糧？」、「是不是出十萬港幣薪金轉十萬人仔先？」。部分網民則笑言，如果政府敢以「1港幣兌1人民幣」的1:1比例發薪，等同變相加薪，「認真，你如果1:1咁出比我，我就唔介意收人仔！」，亦有網民猜測未來會否直接將薪水存入指定電子錢包方便管理。

焦點二：港元獨特性不再？網民憂「港紙變古董」

隨著政府帶頭使用人民幣，不少網民表示憂慮，擔心「港元慢慢被邊緣化」，更感嘆「無咗獨特性，仲有乜優勢」、「本地政府帶頭唔用本地貨幣，真係神奇……」。更有網民笑言：「我而家開始唔會再用任何港紙，懷疑五年之後會變古董，到時拎返出嚟賣」。

更有網民笑言：「我而家開始唔會再用任何港紙，懷疑五年之後會變古董，到時拎返出嚟賣」。（《愛回家》劇照）

焦點三：北上消費方便 vs 更繁瑣多此一舉？

對於一般市民而言，固然最關心個人財產與日常消費。有網民指出，現時不少港人北上消費或網購淘寶，若日後日常支付繳費也能使用人民幣，或會更方便，「消費唔係喺深圳就係上淘寶，換港紙嘅成本都慳返」、「睇嚟可以開返個國內支付寶，日常生活用」。但亦有大批網民持反對意見，認為在香港使用人民幣反而多此一舉，擔心日常營運會變得繁瑣：「喺香港買嘢要特登換人仔，手續費同匯率分分鐘仲貴，根本多此一舉！」

有網民認為，現時不少港人北上消費或網購淘寶，若日後日常支付繳費也能使用人民幣，或會更方便。（資料圖片）

焦點四：打工仔憂慮兩地人工同化

除消費層面，亦有網民將留意到本港職場環境與就業競爭的影響，擔心隨著中港兩地金融與公共開支對接更緊密，本港薪酬體系會否與內地看齊：「香港人工就快同內地人工同化，睇下到時卷成點」。

至於更多市民最關心的細節，則是「匯率點計」，推測若日後有更多落地場景，或會以人民銀行每日公佈的中間價為基準。