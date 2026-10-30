高息不必放棄增長：從收息股看3555的投資取向｜彭偉新

投資市場上，究竟甚麼才算高息股？其實，單看股息率排名，並不足夠。因此投資市場沒有統一標準，較審慎及客觀的做法，是以美國10年期國債孳息率作參考，再加兩至三厘，作為承受股票風險的額外補償。截至2026年10月29日美國議息後，美國10年期國債孳息率約5.04厘，按此準則，股息率便要達約7.04厘至8.04厘，該股份才值得進一步研究。不過，息率達標只是第一關，因為仍然有很多的陷阱，股份能繼續派息，才可以算是高息股，因此，筆者一向都會以股份過去五年持續並穩定派息，並有盈利及現金收入支持，才會考慮。因為股價急跌，也會令股息率看來特別吸引；若公司往後削減派息，所謂高息便可能只是表面數字。因此，買入價與派息能否持續，同樣重要。



投資者選擇高息股，往往不是為了追求最高回報，而是希望在市況反覆時，少一點股價大上大落的壓力，多一份較可預期的現金收入。他們願意放棄部分股價急升的機會，換取較踏實的收息安排。這也解釋了為何大市回調時，即使不少股份估值已低，仍未必吸引資金入場：便宜不等於風險低，潛在回報高，也不代表人人願意承受。

投資者選擇高息股，往往不是為了追求最高回報，而是希望在市況反覆時，多一份較可預期的現金收入。（Unsplash@Jason Briscoe）

而市場常提及的收息選擇，包括港燈（2638）、香港電訊（6823）及中移動（0941）。港燈派息較平穩，香港電訊近年的分派保持增長，中移動亦有持續派息紀錄，三者較符合五年派息穩定的要求。不過，是否達到上述高息門檻，仍須按買入時的股價計算，不能單憑「收息股」的名號判斷，股價升得太多，高息便不再。至於華能國際電力（0902），盈利容易受煤價及電價影響，2021及2022年度未有派發普通股股息。即使某一年股息率吸引，按本文的五年穩定派息要求，也不宜與上述股份一概而論。所以，公用事業或電力股，並不自然等於穩定高息股。

若不想逐隻選股，高息ETF提供了另一條路。例如Global X恒生高股息率ETF（3110），透過一籃子股份分散個別公司的風險。這類產品主要依靠持股派息，息率未必達雙位數，也不應把「不超過10厘」視為固定上限。希望增加現金分派的投資者，則可研究GlobalX 國指備兌ETF（3416），又甚至今年8月上市的AGX恒息增ETF（3555）。

ETF 3555，即Global X恒生高股息率增強收益ETF，值得留意之處，是將高息股票與部分認購期權策略結合。它並非單純追求派息，也不是把整個組合的上升空間換成現金，而是嘗試在股息、期權金及資產增值之間取得平衡。基金會把不少於七成資產淨值，投資於恒生高股息率指數的成分股及／或3110。這部分投資可帶來股息收入，成為分派的收入來源之一；若所持股份升值，亦有助推高基金的每單位資產淨值。投資者不用自行管理多隻股票，也能參與一個高股息組合。

Global X恒生高股息率增強收益ETF值得留意之處，是將高息股票與部分認購期權策略結合。（恆生銀行官網）

另一項收入來源是期權金。3555會沽出恒生指數及／或恒生中國企業指數認購期權，相關合約的名義金額相當於基金資產淨值的三成至五成。簡單說，就是收取一筆費用，換取承擔指數升越指定水平後的付款責任。這筆收入有助增加現金來源，不過，這並非免費午餐。

這裏有一個重要分別：三成至五成指的是期權合約相對資產淨值的規模，並非直接把同等比例的持股逐隻沽出期權。由於策略只作部分覆蓋，相較全面覆蓋的做法，3555有望保留較多參與升市的空間。不過，持股與指數的表現未必一致，不能機械地理解為最少一半資產的升幅完全不受影響。對希望兼顧收息與增長的人而言，3555的吸引力，正是同時提供三種潛在回報來源：股票派息、期權金，以及資產升值。它讓投資者不必在「只求收息」與「只博升值」之間二選一，亦有機會取得較傳統收息組合更高的現金分派。

但較高分派不等於較高總回報。基金仍會隨股市下跌，期權金只能抵銷部分損失；升市太急時，部分升幅亦可能被期權損失抵銷。此外，分派並不保證，並可能來自本金，令資產淨值下降。3555不是保本的避險工具，而是一個兼顧收入與增長的選項。雖然現時3555上市仍未夠1年，因此，仍未能計算出一年的股息回報率，但由於過去兩個月基金均派發0.08港元作為股息，若果以每股0.08港元作為計算年化回報率，現價約為12.2%左右。

若投資者以現價水平入市，現時年化分派（若能持續）已明顯高於10年期美國國債孳息率，主要來自底層高息股的股息及期權金。若底層公司未來提高派息，或有助支撐分派水平；若股價同步上升，則總回報有機會更高。惟分派不保證，且可能來自本金，所承受的投資風險仍屬股票市場風險，只是相對單一股票較為分散。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

