禾賽的下一程：從汽車「眼睛」走向機械人世界｜彭偉新

產品愈賣愈便宜，究竟是危機，還是打開更大市場的機會？禾賽－Ｗ（02525）正站在這個交叉點。激光雷達價格下跌，令更多汽車用得起，卻同時壓着收入和盈利增長。要看清集團的投資價值，不能只數出貨量，還要看每件產品能賺多少，以及汽車以外的新業務，何時才足以擔起增長重任。



產品降價 市場反而擴大

禾賽的基本業務，是研發及生產激光雷達。簡單而言，產品透過發射激光，量度四周物件的距離和位置，猶如替汽車及機械人裝上一雙能辨認立體環境的「眼睛」。目前用途包括汽車輔助駕駛、無人駕駛的士、送貨車和割草機械人。行業的長線方向不難理解：汽車愈來愈重視輔助駕駛，機械人亦需要看清周圍環境。以往激光雷達價格高，限制了使用範圍；隨着晶片整合程度提高、生產工序簡化，成本逐步下降，產品便有機會由較高價車款走向主流市場。

激光雷達透過發射激光，量度四周物件的距離和位置，猶如替汽車及機械人裝上一雙能辨認立體環境的「眼睛」。（禾賽科技官網）

市場估計，全球激光雷達需求可由2025年的約500萬部，增至2030年的4,300萬部，2035年進一步達到1.2億部。這些數字始終是預測，但反映需求來源已不再局限於私家車。無人駕駛的士通常需要多部感應器，機械人應用亦陸續增加，為行業提供另一條增長路線。不過，銷量增長不代表盈利必然同步上升。如果售價跌得比成本更快，出貨愈多，也未必賺得更多。部分車廠採用主要依靠鏡頭的駕駛方案，更提醒投資者，激光雷達並非沒有替代選擇。

領先位置 要靠成本守住

禾賽的優勢，在於規模、自家晶片研發，以及自行生產的能力。這不單有助減少零件和生產工序，亦令集團較容易控制成本及品質。按報告引述的中國乘用車標配激光雷達零售口徑，2026年首七個月，禾賽市佔率約34%，略高於華為的32%，顯示集團已建立相當基礎，但領先幅度並非大得可以鬆懈。競爭對手速騰聚創同樣積極開拓傳統車廠及機械人客戶，華為則是重要對手。車廠亦可能因應技術路線、售價或合作安排更換供應商。因此，取得新項目固然重要，能否長期留住客戶，並在減價後維持利潤，才是真正考驗。

禾賽的優勢，在於規模、自家晶片研發，以及自行生產的能力。（禾賽科技官網）

集團2025年的成績，已反映規模擴大的好處。全年收入約30.28億元人民幣，按年增加45.8%；由2024年虧損約1.02億元，轉為錄得純利約4.36億元。經調整純利約5.51億元，全年毛利率約41.8%，顯示集團並非單靠低價換取銷量。然而，去年的盈利改善，不代表往後沒有波折。市場於10月下旬估計，受主要汽車客戶需求及割草機械人訂單轉弱影響，第三季收入可能約10.5億元，低於原先11億至11.5億元的指引。這仍是市場預測，並非已公布業績，但足以提醒投資者：行業長線滲透率上升，不能完全抵銷短期客戶銷情疲弱。

汽車以外 才是估值的新問題

禾賽較值得留意的亮點，是把現有技術延伸至汽車以外。當中，機械人關節模組可理解為協助機械人活動的動力部件。管理層預期，這類產品將是2026至2027年新業務的重要收入來源，毛利率可超過40%。不過，新業務仍須投入研發，毛利率高，不等於已經賺錢。

另一焦點是10月正式推出的Kosmo。它不只是拍攝工具，而是結合激光雷達、鏡頭及軟件，把真實場景轉成可供電腦使用的立體資料，應用於電影製作、場地展示，以及機械人訓練。與高德地圖合作，則為這些立體場景提供面向消費者的展示渠道。這門生意吸引之處，是收入可能不止來自出售硬件，還包括雲端訂閱、資料處理和場景使用費。市場引述的成熟期構想，是軟件及服務約佔Kosmo收入七成。若能落實，集團便有機會減少對一次性硬件銷售的依賴。

市場資金再度流入 股價有望逐步見底

禾賽股價自去年11月由低位14.53港元形成見底，並在9天RSI向上突破30水平後，走勢迅速回升並持續反彈上今年1月時高位見28.85港元後見阻力。其後股價一度在跌返50天線22.62港元後反彈，不過，未能重返高位外，更開始形成了一浪低於一浪走勢後，股價反覆跌至今年6月低位14.26港元後反彈，以走勢來說，已完全把去年11月開始形成的升浪總升幅全數抵銷。雖然股價曾一度回穩及作出反彈，不過未能向上突破100天線，便在19.20港元水平被攔住了，其後股價再度回落，並在10月13日再度跌穿之前在14.50港元的低位支持雖然股價最後跌至11.55港元水平，但在9天RSI開始形成一底高於一底的RSI牛背馳後，股價似乎有見底的情況。

禾賽的機構投資者持股比率為21.49%，自今年5月19日至今年10月26日期間，股價錄得37.6%的跌幅，該期間共錄得10.39 億港元的資金流入（見下圖），當中大戶佔其中的8.09 億港元，而散戶則佔當中的2.31 億港元。大戶對散戶資金流比率為 3.5 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上52.82%；而最低曾經跌至-13.25%，至於10月26日當日則為9.45%，反映整體的大戶動力正在改善之中。

禾賽－Ｗ(02525)於今年5月19日至10月26日期間的資金流狀況。

雖然股價已形成了兩連升及兩連陽，但在股價仍未升破20天線之前，暫時仍難確認見底。不過，預期股價已經由高位跌去55%，估值已經有見底的機會。市場現時共有15位分析師對禾賽－Ｗ有進行調研，所給予的目標範圍為15 港元至 32 港元，而平均值為 27.11 港元，較現價 13.57 港元有 99.78% 的上行空間。禾賽的Beta值為 1.37，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 28.85 港元，而最低位則曾見 11.55港元，以現價 13.57 港元計，股價較 50 天線低 17.63%，另外，現價亦較 200 天線低 45.91%，走勢具備反彈條件。投資者可以在13.50港元水平買入，以100天線16.50港元作為反彈目標，潛在升幅可以達到22.2%，只要股價能企穩在歷史低位11.55港元以上，可以繼續持有等股價重返100天線。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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