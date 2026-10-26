濰柴動力從重卡引擎到數據中心發電　AI下的估值修復機會｜彭偉新

濰柴動力（2338）向來被視為重型貨車產業鏈的重要成員，但再看這個集團，已不能只着眼於貨車銷量。按照市場研究資料，集團的業務涵蓋發動機、波箱、車橋，以及旗下凱傲的叉車和倉庫自動化設備。近年，集團進一步發展數據中心發電設備，正由交通運輸的動力供應商，逐步向能源設備供應商拓展。



數據中心擴建 供電需求同步增加

人工智能發展帶動數據中心擴建，除了晶片，穩定供電同樣重要。簡單而言，柴油發電設備主要在停電時提供後備電力，燃氣發電設備則可用於日常供電，兩者用途不同，不能混為一談。需求已有具體訂單支持。Generac於2026年9月與亞馬遜簽訂長期供應協議，預計2027至2028年首批後備發電設備交付金額達24億美元。協議另設與累計採購付款掛鈎的認股權安排，涉及付款門檻最高80億美元，但這不等於80億美元已全部成為確定訂單。

濰柴動力的業務涵蓋發動機、波箱、車橋，以及旗下凱傲的叉車和倉庫自動化設備。（濰柴動力官網）

根據市場研究資料，濰柴旗下博杜安是Generac大型發動機的重要供應商，因此有望間接受惠。不過，整套發電設備的售價並非全部歸入濰柴收入，集團實際取得多少訂單、何時交貨，才是判斷盈利的關鍵。

去年盈利回落 今年上半年改善

財務報表顯示，集團2025年收入約2,318億元人民幣，按年增加7.5%，股東應佔溢利約109.3億元人民幣，跌4.1%。收入上升而盈利倒退，反映銷售增長未必能直接轉化為股東回報。2026年上半年情況已有改善，收入約1,231.6億元人民幣，按年增加8.8%；股東應佔溢利約77億元人民幣，增長36.5%。扣除一次性項目後，盈利仍然增長18.9%，雖然不及表面升幅，仍反映日常經營有所進步。同期經營現金流約113.5億元人民幣，亦為集團的擴產及派息提供支持。

發電業務是亮點 燃氣產品看執行

市場資料顯示，集團上半年M系列大型發動機銷量達6,700台，增長31.5%，數據中心發電產品銷量更已超過2025年全年。下一個觀察重點是燃氣發電設備。市場引述管理層目標，2026年相關出貨約200至300台，2027年提升至約2,000台。若能落實，將為收入和盈利帶來新增量，但目標始終不是已完成的銷售。集團亦發展固體氧化物燃料電池，即透過燃料與氧氣的化學反應產生電力。這項技術提供較長遠的發展空間，惟商業化速度、成本及客戶接受程度仍有變數。現階段，投資判斷宜以柴油業務的實際盈利為基礎，燃氣及燃料電池則視為額外增長機會。

濰柴動力亦發展固體氧化物燃料電池，即透過燃料與氧氣的化學反應產生電力。（濰柴動力官網）

估值與走勢：有反彈空間 仍須守紀律

濰柴動力的最新股價處於24.62港元，市值大約落在214.2億港元水準。在估值倍數方面，該集團的市盈率大約為14.0x，結合其相對近期的盈利增長速度來看，整體的性價比在工業機械板塊中顯得相當合理。此外，市場模型所測算出的平均公允價值大約在31.94港元附近，對比現價潛在的上升空間接近三成，顯示出目前的股價在估值上具備一定的安全邊際與吸引力。

在財務結構與營運體質方面，該集團展現出極強的抗風險能力與資金回報效率。根據最新的財務指標顯示，集團在資產負債表上一直保持著「現金多於債務」的優勢結構，流動性相當充裕。同時，其股東收益率高達10.9%，遠高於同業平均水準。而股息回報方面的表現同樣值得關注。目前的股息收益率達到4.2%，且翻查資料，集團已經連續4年穩步提高派息，展現出對股東回報的長期承諾。在當前波動的市場環境中，這種兼具防守性與穩定現金分紅特質的工業龍頭，往往能吸引中長線資金的目光，配合基本面的持續修復，後續的派息延續性與市佔優勢將是市場追蹤的重點。

現時，市場上共有14位分析師對濰柴動力有進行調研覆蓋，而他們所給予的目標價範由31港元至57港元，而目標價的中位數為47.51港元，若果以現價計算，潛在上升空間達到95.8%，即使以較低的公允值目標價31.94港元計算，亦有接近30%的上升空間，因此，股價在跌近今年3月低位23.30港元作為短期支持計算，上升及回調的值博率亦非常可觀。投資者可以在現水平買入，上望50天線約30.00港元作為首個目標價，只要股價未有失守23.00港元，可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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