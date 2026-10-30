領展23億蝕沽旺角「T.O.P」物業！　十年前斥近60億從港府手投得

領展房產基金（0823）今日（30日）宣布，已與Han Bliss Global Limited 達成協議，落實出售旗下旺角彌敦道700號「T.O.P This is Our Place」全數權益，作價23億元。領展表示，交易完成後將簽訂資產管理協議，繼續負責該物業的日常管理，進一步貫徹輕資產策略。



買方為投資公司Han Bliss Global，其最終實益擁有人為「陳振彬」，英文名稱Bunny Chan，皆與港區全國人大代表陳振彬的中、英文名稱相同，料為同一人。他今年初也斥3.1億買入赤柱灘道豪宅 。



陳振彬。（黃浩謙攝）

前身為旺角工貿署大樓 10年前斥近60億投得

翻查資料，九龍彌敦道700號旺角工貿署大樓原為政府物業，2016年初港府招標放售時，工業貿易署大樓共接9份標書，吸引新地(0016)、長實地產(1113)等大型發展商入標，另中小型發展商培新亦入標。

最終，由領展斥資59.1億元投得上址物業，涉及整體樓面總面積約284,800平方呎（即約26,411平方米），物業用途為商舖、餐廳及辦公室，包括8層商場（兩層地庫連接旺角港鐵站及6層之商場），以及15層之商貿大樓。

當時物業估值約64億港元，領展買入價低約8%。收購後，領展進行物業研究及規劃，為項目進行資產提升工程，所需時間約18個月，其後翻新物業，並將零售部分重新定位為「T.O.P This is Our Place」。

不過，10年過去，物業價值大縮水，以最新售價23億元計，不計期間租金回報，價值蒸發逾六成。

領展23億蝕沽旺角「T.O.P」物業，10年前斥近60億從政府手上買入。﹙資料圖片﹚

寫字樓納入「非核心」 落實輕資產管理模式

領展指出，交易預計將於2027年首季完成，出售所得款項淨額擬作多項靈活部署，包括用於回購基金單位、補充一般營運資金，以及重新投資於核心資產組合。

領展又表示，是次出售符合集團聚焦亞太區商場及停車場等核心業務的長遠策略。由於彌敦道700號的主要收入來源實為辦公大樓部分，因此物業被界定為非核心資產，適時出售有助精簡物業組合，釋放資金價值。

領展執行董事兼首席投資總裁宋俊彥表示，出售彌敦道700號旨在釋放物業資金，同時讓集團繼續發揮資產管理的專業優勢，為新業主營運物業並創造價值。他強調，交易除體現審慎的物業組合管理外，亦有助集團進一步拓展「第三方資本管理」業務。

領展表示，是次出售「T.O.P」物業，符合集團聚焦亞太區商場及停車場等核心業務的長遠策略。﹙領展圖片﹚

萊坊促成交易 買家為本地投資者

萊坊稱，其在是次交易中代表買賣雙方，賣方為領展，買方為一名本地投資者。

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示：「彌敦道700號坐落旺角核心商業及零售地段，匯聚時尚潮流品牌及多元餐飲選擇，吸引追求潮流的旅客及本地消費者；寫字樓部分亦擁有多元化的優質租戶組合。隨着融資環境改善，加上資產價格漸趨吸引，正進一步帶動香港的投資需求。展望未來，位處核心地段、具穩定現金流及增值潛力的優質商業物業，將繼續受到投資者關注。」