航空股再評估：國泰的雙引擎增長與估值吸引力｜彭偉新

航空股的吸引力，往往在於旅遊旺季帶來的盈利增長；令人卻步的，則是油價上升、票價回落，以及買飛機所需的龐大開支。國泰航空（0293）的投資亮點，是近年的盈利改善，究竟只屬疫後復常的成果，還是集團已建立較以往穩固的經營基礎。



四大業務 以香港為中心

國泰以香港國際機場為基地，主要業務包括國泰航空、國泰貨運、香港快運，以及會員計劃等生活品味業務。國泰航空主攻全服務市場，兼顧商務旅客、長途客及較重視服務體驗的旅客；香港快運則以廉航模式，吸納亞洲短途及休閒客源。至於貨運則是另一重要收入來源。集團除了利用客機貨艙載貨，亦經營專用貨機及貨站，服務涵蓋電子產品、藥物和跨境電商。這種組合讓國泰不只依賴機票收入，也能受惠於全球貿易及高科技產品的運輸需求。

國泰航空主攻全服務市場，兼顧商務旅客、長途客及較重視服務體驗的旅客。（國泰航空官網）

行業需求有支持 供應仍受限制

航空業的前景，不能只看出遊人數。當航班供應追上需求，票價便可能受壓；相反，若飛機交付緩慢，航空集團較容易維持票價。市場認為，目前亞洲飛機供應仍然偏緊，尤其是主要服務長途航線的廣體客機。新機交付雖逐步增加，但部分須用作替換老舊飛機，未必全部變成新增運力。這對國泰的長途及高端客運業務有利。而貨運方面，跨境電商面對更嚴格的進口安排，但人工智能設備、半導體及其他高價值貨物，正提供另一股需求。這類產品講求運送速度和可靠性，運費並非唯一考慮。不過，航空業始終受經濟周期影響，高油價及商務活動放緩，仍可能削弱盈利。

香港基地佔優 競爭並未消失

國泰的優勢，在於香港連接內地與海外市場的地理位置，以及長途航線、轉機網絡和貨運設施之間的配合。太古及中國國航兩大股東，也為集團提供策略支持。根據市場資料顯示，國泰連同香港快運在香港機場的客運市場佔有率，由2018年上半年的49%，升至2026年上半年的65%。較大的網絡有助吸引轉機客，也增加航班安排的彈性。但香港機場三跑道系統提供更多航班容量，長遠仍可能吸引其他航空集團增加服務。亞洲短途市場尤其競爭激烈，旅客對票價較敏感，香港快運不能單靠增加航班便確保收入同步增長。

國泰的優勢，在於香港連接內地與海外市場的地理位置，以及長途航線、轉機網絡和貨運設施之間的配合。（國泰航空官網）

去年打好底 今年盈利再進一步

回看2025年，集團貨運收入達275.72億港元，佔總收入23.6%。換言之，接近四分之一收入來自貨運，反映這項業務並非配角，而是支撐整體表現的重要部分。市場亦指出，國泰過去三年的股東資金回報率維持在約19%，即每投入100元股東資金，每年帶來約19元盈利，明顯高於2011至2019年平均約4.2%的水平。這是市場認為集團盈利能力可能已有改善的重要依據，但能否延續，仍須觀察。2026年上半年，集團收入增長25.3%至681億港元，股東應佔溢利增加71%至62億港元，盈利升幅快於收入。國泰主品牌客座率達87.5%，顯示新增座位大致得到旅客需求承接。

三項亮點 值得持續跟進

首先是高端客運。集團更新商務艙、貴賓室及機上服務，目的不只是改善形象，而是吸引願意為舒適體驗付費的旅客。會員計劃擴大，也有助增加回頭客，並透過向銀行及商業夥伴出售積分，帶來機票以外的收入。其次是貨運。2026年9月，貨運量按年增加14.2%，香港出口空運價格亦保持升勢。若高科技貨物需求持續，國泰有望同時受惠於貨量及運費改善。不過，這仍取決於全球科技投資和貿易環境，不能視為必然。第三是香港快運的改善空間。其上半年經營虧損由去年同期5.24億港元，收窄至0.73億港元。然而，9月客座率跌至67.5%，按年下降5.2個百分點，提醒投資者：廉航業務尚未穩定，扭虧之路未必筆直。

估值有吸引力 關鍵在盈利能否持續

國泰航空股價於今年4月初見低位11.06港元後，曾多次升抵12港元後再度回落，並在11.50港元形成支持後，股價由5月初開始見突破後，開始作出回升，雖然曾於6月再度跌返11.43港元，但未有失守11.50港元的支持後，便持續上升，更企穩在20天線的支持，升上今年8月高位見15.20港元，其後股價開始回調並在失守20天線下，股價持續跌返250天線見最低位12.82港元，而且9天RSI更一度跌至30以下水平才作出反彈。

股價近日連續5日出陽燭，更於上周五升破20天線，加上今次回調至12.82港元下，股價已由高位15.20港元回調了整個前升浪總升幅的61.8%，在未有失守該支持下，股價回升配合RSI見底以及破20天線阻力，反映已見底預期股價可以繼續反彈，並有望重返前頂15.20港元，投資者可以在股價返回13.60港元買入，只要股價能企穩在250天線之上，暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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