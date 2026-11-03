新華保險：業績改善、大戶吸納　反彈仍待確認｜彭偉新

新華保險（01336）主要在內地經營人壽、健康、意外及退休相關保險，透過保險代理人及銀行等渠道銷售產品。集團除了收取保費，亦會把資金投資於債券、股票等資產，因此業績既受保單銷售影響，也與利率及金融市場表現息息相關。



內地保險業的長遠需求仍有支持。人口老化帶動退休及醫療保障需要，居民亦愈來愈重視家庭財務安排。不過，需求增加不代表盈利必然上升。低息環境一方面令部分儲蓄保險更具吸引力，另一方面卻壓低保險資金的再投資回報。如何控制保單承諾的回報，同時爭取穩定投資收益，是行業共同面對的考驗。

內地人口老化帶動退休及醫療保障需要，居民亦愈來愈重視家庭財務安排。（Unsplash@Micheile Henderson）

新華保險屬內地主要壽險集團之一，具備品牌、客戶基礎及全國銷售網絡，較容易接觸不同地區的保障需求。專注壽險亦有助集中資源改善產品和服務。然而，集團面對中國人壽、平安及太保等大型同業競爭，銀行銷售渠道和優質代理人更是各家爭取的資源。未來能否突圍，不只看保費增長，更要看每張新保單能帶來多少盈利，以及客戶是否持續供款。

去年盈利增長 保單質素同樣重要

集團2025年股東應佔盈利約362.84億元人民幣，按年增加38.3%；總保費收入約1,958.7億元人民幣，增長14.9%。反映新售保單預期可帶來多少未來盈利的「新業務價值」，亦上升57.4%至約98.4億元人民幣。這項指標的增幅高於保費增幅，顯示業務改善不只是賣得更多，產品組合及盈利能力亦有進步。全年總投資收益率為6.6%，較上年增加0.8個百分點，投資表現是盈利增長的重要助力。

新華保險屬內地主要壽險集團之一，較容易接觸不同地區的保障需求。（Unsplash@Scott Graham）

集團的亮點，是保險本業與投資收入均有改善。2026年上半年，股東應佔盈利再按年增加54%，新業務價值則增長11.9%。此外，集團把保險與醫療、養老服務結合，有助增加產品吸引力及維繫客戶。不過，盈利增幅明顯高於新業務價值增幅，投資者仍須分清楚：哪些收入來自持續經營，哪些較依賴市況，不能把某一段時間的高投資回報視為往後的固定水平。

跌勢初見喘定 44元仍是關口

基本面改善，股價卻未同步轉強。按提供的走勢資料，新華保險今年1月底升至65.80港元後，股價與反映升跌力度的RSI出現頂背馳，即股價處於高位，但上升動力未能跟上。其後反覆回落，10月初更跌穿44港元支持，最低見37.28港元。

業績公布後，股價升穿10天線，9天RSI重返30以上，MACD亦出現偏向利好的交叉訊號，反映短線沽壓可能減輕。不過，這些訊號只支持「有機會反彈」，尚不足以確認整個跌浪結束。

以39.98港元計，股價仍較50天線低11.2%，較200天線低24.44%，中期走勢依然偏弱。往上首先要留意44港元，因為原有支持跌穿後，往往會變成反彈阻力。若能重新企穩，再按整段跌幅回補約38.2%推算，約48港元可作下一個觀察目標，但不是必然到達的價位。

大戶吸納 尚待價格配合

資金流則呈現與股價不同的方向。今年6月10日至11月2日，股價下跌17.7%，同期卻錄得11.52億港元淨流入，其中大戶流入14.68億港元，散戶流出約3.16億港元。兩者方向相反，反映按這套統計方法，大戶買盤較積極，散戶則傾向減持。大戶對散戶資金流比率為4.6比負1。大戶坐貨比率期間最高16.74%、最低負11.68%，11月2日為12.26%，顯示近期資金動力較強。不過，坐貨比率屬分析指標，不等同實際持股比例；資金流入亦不能保證股價隨即上升。另外，機構持股比率為28.82%，過去5年平均Beta為0.82，表示歷史上股價對大市變動的敏感度較低，並不代表個別股份風險低。今次由高位大幅回落，正好提醒投資者不能單靠Beta判斷安全程度。

新華保險（01336）於今年6月10日至11月2日期間的資金流狀況。

分段部署 先守風險再看回報

策略上，新華保險股價自今年1月底升上最高位見65.80港元後，RSI與股價走勢開始形成頂背馳下，走勢反覆回落，並在4月至10月形成反覆走勢後，股價於10月初正式跌穿底部支持位44.00港元，而且更一度跌至最低位見37.28港元後，才開始逐步見支持。股價昨日在業績公布後，正式向上突破10天線外，9天RSI更升破30水平，MACD更出現牛差走勢，或反映股價已見底回升。若果以整個自今年1月形成的跌浪總跌幅38.2%作為反彈目標，股價有望升返48.00港元水平。投資者可以在40.00港元水平買入，只要股價能企穩在之前低位37.30港元以上，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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