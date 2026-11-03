金融峰會｜陳茂波：國際企業領袖對港前景樂觀　有意加大投資

金管局舉辦第五屆國際金融領袖峰會，財政司司長陳茂波表示，此次金融峰會吸引280個國際金融領袖參與，當中有約120位為企業主席或者行政總裁。他們親自來香港，能夠直接了解政策思路，包括中國市場機遇。當中有企業主席或行政總裁，有意增加在香港投資或進行人手增聘。



陳茂波預告，明年金融領袖峰會，將會在11月1日至3日舉行。(Getty)

峰會吸引逾280個國際領袖參與

陳茂波表示，在與他們交流的時候，發現他們對於香港發展都感覺積極樂觀。而香港具備一國兩制等獨特優勢，國家也有決心去推動香港作為國際金融中心發展，包括財富管理及資本市場等。

這些國際領袖同時也關注AI發展，包括前期大額投入，但何時能夠看到回報等問題。而香港也為企業融資，及資金、人才、科技等提供連接，包括培育下一代企業。政府也推動加快北都發展，連接全球南方市場。

他又預告，明年金融領袖峰會，將會在11月1日至3日舉行。